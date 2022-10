Buch über Geschichte der Freien Turnerschaft Aubing: Diese Fakten lieferten alte Zeitungen für sein Buch

Aubinger Peter Malter veröffentlicht Buch über die Freie Turnerschaft – warum es wenig Material gab

Von: Andreas Schwarzbauer

Peter Malter freut sich, dass sein Buch über die freie Turnerschaft nun fertig ist. © Andreas Schwarzbauer

Der Aubinger Peter Malter veröffentlicht ein Buch über die Geschichte der Freien Turnerschaft in Aubing. Hallo hat er seinen langen Rechercheprozess erklärt.

Aubing Die Freie Turnerschaft Aubing-Neuaubing ist heute fast unbekannt. Obwohl der Arbeitersportverein einer der Vorgänger des ESV Neuaubing ist, wurde er in dessen Festschrift anlässlich des 90. Geburtstags nur in einem kurzen Absatz erwähnt. Das störte Peter Malter vom Aubinger Archiv. „Die Namen der Personen, die damals gewirkt haben, dürfen nicht in Vergessenheit geraten“, sagt er. Deshalb wollte er mehr über die Freie Turnerschaft herausfinden und begann, nachzuforschen.

Buch über Geschichte der Freien Turnerschaft Aubing: Nationalsozialisten sorgen für spärliche Informationen

Schnell stellte er fest, dass es nur sehr spärliche Informationen gab. Der Verein sei 1933 als marxistische Organisation von den Nationalsozialisten verboten worden. „Die meisten Mitglieder haben daraufhin ihre Unterlagen und Vereinsbanner vernichtet, um nicht verfolgt zu werden“, sagt Malter. Daher fand er in den Archiven nur wenig Material und Zeitungsartikel wurden zu seiner Hauptquelle.

Beispielweise konnte er die Gründung im August 1921 nicht anhand eines Versammlungsprotokolls rekonstruieren, sondern mithilfe von einem Zeitungsartikel über das Treffen in der Münchner Post. Berichte über Veranstaltungen und Sportwettbewerbe lieferten ihm die Aktivitäten des Vereins und die Namen der damaligen Mitglieder. „Das war sehr mühsam.“ Die gedruckten Zeitungen seien größtenteils nicht mehr lesbar gewesen, sodass er sich durch Mikrofilme, auf denen die Ausgaben archiviert sind, arbeiten musste. Dennoch sagt er: „Es gibt nichts Spannenderes, als alte Zeitungen zu lesen.“



Buch über Geschichte der Freien Turnerschaft Aubing: Diese Fakten lieferten alte Zeitungen für sein Buch

Hilfreich waren für Malter die Notizen des ehemaligen Präsidenten des ESV Neuaubing, Hans Forster Junior. Dieser war auch schon in der Freien Turnerschaft aktiv und hatte seine Erinnerungen an die Zeit niedergeschrieben. Von dessen Familie erhielt Malter zudem zahlreiche Fotos, beispielsweise von Wettbewerben, Feiern oder Ausflügen.



Rund zehn Jahre recherchierte Malter. Ergebnis ist ein rund 100-seitiges Buch. Es gibt einen Überblick über die Geschichte der Freien Turnerschaft von der Gründung 1921 über das Verbot und das Wiederaufleben 1945 bis hin zur Fusion mit der Reichsbahn-Turn- und Sportgemeinschaft zu den Sportfreunden Neuaubing 1946. Malter informiert über die Wettkämpfe, gesellige Veranstaltungen, die Jugendarbeit sowie die Frauenturnerriege. Das Buch kann man für acht Euro beim Aubinger Archiv (E-Mail an info@aubinger-archiv.de) kaufen. Malter hat bereits Ideen für ein neues Projekt, denn: „In Aubing gibt es noch einige unbekannte Vereine.“

