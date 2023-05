So gedenkt München den NS-Bücherverbrennungen vor 90 Jahren

Von: Sabina Kläsener

Mit mehreren Aktion will die Stadt München den Bücherverbrennungen vor 90 Jahren gedenken. © Marcus Schlaf

Vor genau 90 Jahren verbrannten die Nazis zahlreiche unliebsame Bücher. In München wird an die Schandtaten mit mehreren Veranstaltungen gedacht:

München ‒ Brennende Bücher im Land der Dichter und Denker: Mit großem Spektakel verbrannten die Nationalsozialisten in vielen Städten Werke unliebsamer Autoren wie Kästner, Feuchtwanger und Remarque – in München am 6. und 10. Mai 1933. Zum 90. Jahrestag ist heuer einiges geplant, um an die vernichtenden Aktionen zu erinnern.



Das Mahnmal „The Blacklist/Die Schwarze Liste“ von Arnold Dreyblatt auf dem Königsplatz soll an die Bücherverbrennungen erinnern. © NS-Dokuzentrum/Connolly Weber

Seit zwei Jahren gibt es auf dem Königsplatz das Mahnmal „The Blacklist/Die Schwarze Liste“ von Arnold Dreyblatt, das die Werke von 310 vom NS-Regime geächteten Autoren nennt. „Das Denkmal ist ein wichtiger Ort geworden. Es bringt Menschen und Themen in unseren Münchner Alltag zurück, die mit Gewalt zerstört und vergessen werden sollten“, erklärt Mirjam Zadoff, Direktorin des NS-Dokuzentrums. Die Menschen und ihre Werke wurden zum Ziel, weil sie jüdisch, feministisch, links, queer oder gegen den Krieg waren.



Mirjam Zadoff, Direktorin des NS-Dokuzentrums. © NS-Dokuzentrum

Gedenken an die Bücherverbrennungen: Auswirkungen noch heute spürbar

Warum es noch heute wichtig ist, daran zu erinnern: „Weil die Bücherverbrennungen ein Kulturkampf waren, der gegen die Vielheit der Meinungen, Menschen, Religionen und Zukunftsvisionen der Weimarer Republik gerichtet waren – mit Erfolg.“ Viele Bücher seien auf Dauer aus den Bibliotheken und Regalen verschwunden und wurden nie wieder aufgelegt. Ein Beispiel: „Das Institut für Sexualwissenschaft in Berlin, dessen Bibliothek als erste zerstört wurde, hat nie wieder seine Türen geöffnet, die von dort vertriebenen jüdischen Ärzte wurden nie nach Deutschland zurückgeholt.“



Unliebsame Ideen und Weltbilder sind auch heute noch bedroht. In den USA tobe derzeit ein Kulturkampf, wo heftig gestritten werde, welche Bücher in Schulen gelesen werden sollen, erklärt Zadoff. „Queere Literatur ist von diesem Bann ebenso betroffen wie Bücher über afroamerikanische Geschichte und inzwischen auch über den Holocaust.“

Aktionen und Veranstaltungen zum Jahrestag Zahlreiche Aktionen gedenken am Mittwoch, 10. Mai, den Bücherverbrennungen:

Den Auftakt um 10 Uhr macht auf dem Königsplatz die Kunstaktion „Brandfleck“ von Wolfram P. Kastner und Martin Mohr. Von 11 bis 17 Uhr wird aus verbrannten Büchern gelesen.

Um „Bücher aus dem Feuer“ geht es bei der Lesung der Mohr Villa ab 12 Uhr auf dem Odeonsplatz. Weitere Infos auf www.mohr-villa.de. Die Münchner Volkshochschule erinnert mit etwa 900 Veranstaltungen an die Verbrennungen. Ab 18 Uhr dreht sich eine Exkursion um „Verbotene Schriftsteller“. Treffpunkt ist an der Feldherrnhalle. Die Teilnahme kostet zehn Euro, Anmeldung mit Kursnummer Q244445. Das gesamte Programm gibt es im Internet unter www.mvhs.de/buecherverbrennung. Im NS-Dokuzentrum, Max-Mannheimer-Platz 1, geht es ab 19 Uhr im Gespräch mit Rainer Herrn und Magdalena Pulz um die Bibliothek des Instituts für Sexualwissenschaft. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Die Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit veranstaltet gemeinsam mit der LMU eine Podiumsdiskussion. Diese beginnt um 19 Uhr im Hörsaal S004, Schellingstraße 3. Um Anmeldung wird unter https://eveeno.com/buecherverbrennungen gebeten. In der Stadtbibliothek Allach-Untermenzing, Pfarrer-Grimm-Straße 1, gibt es ab 19.30 Uhr den Vortrag „Nie zuvor war ich in besserer Gesellschaft gewesen“ über die jüdischen Schriftstellerinnen Vicki Baum und Gina Kaus. Eintritt frei, Reservierung unter Telefon 18 93 29 90.

