Neues Bündnis „Pasing ist bunt“ will sich gegen Veranstaltungen rechter Parteien im Viertel stellen

Von: Andreas Schwarzbauer

Lena Schneck und Raoul Koether wollen keine Veranstaltungen von rechten Gruppierungen in Pasing zulassen. © Andreas Schwarzbauer

Ein Pasinger Bündnis will zusammen gegen Hass und Hetze einstehen und rechte Veranstaltungen im Viertel verhindern. Wie es zum Bündnis kam:

Pasing ‒ Rund 30 Pasinger haben sich zu einem Bündnis gegen Hass und Hetze zusammengeschlossen. Unter dem Motto „Pasing ist bunt“ wollen sie sich gegen öffentliche Veranstaltungen rechter Parteien stellen. „Das Viertel wird vielfach als Aufmarschort genutzt. Wir wollen öffentlich sichtbar machen, dass solche menschenfeindlichen Positionen nicht unwidersprochen bleiben“, sagt Raoul Koether, einer der Initiatoren und Vorsitzender der örtlichen SPD.

Das lokale Netzwerk soll helfen, Menschen schnell für Gegendemonstrationen oder anderen Aktionen zu mobilisieren. Bei einem Info-Stand der AfD am Pasinger Bahnhof waren Mitglieder vor Ort und suchten das Gespräch mit den Besuchern. „Ich glaube, wir sind an einem Punkt angekommen, an dem wir klar Stopp sagen müssen“, meint Mitorganisatorin Lena Schneck (Grüne).



Pasinger Bündnis gegen Rechts: „Anlaufpunkt“ auf Suche nach Helfern

Die Idee zu dem Bündnis habe sich schon vor einiger Zeit entwickelt, berichtet Koether. Bei einer Gegendemonstration gegen eine Versammlung der Identitären Bewegung am Pasinger Marienplatz hätten sich die beiden ausgetauscht und den Plan geschmiedet. Ziel sei es, den Rechten zu zeigen, dass sie in Pasing nichts zu gewinnen hätten, erklärt Schneck.

„Wir wollen ein Anlaufpunkt sein und eine organisatorische Struktur bieten“, ergänzt Koether. Das Bündnis will nun sichtbarer werden und noch mehr Mitstreiter gewinnen. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite pasingistbunt.de.

