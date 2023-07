Keine Spielinsel an der Würm in Obermenzing

Von: Ursula Löschau

In Obermenzing stellen Bürger verschiedene Anträge, um die Würm attraktiver zu Gestalten. © Ursula Löschau

Die Bürger in Obermenzing haben einige Vorschläge, wie man die Würm noch attraktiver gestalten könnte. Das sagen die zuständigen Behörden.

Update, 31. Juli: Baureferat lehnt Erlebnisinsel ab

Die Stadt hat eine Erlebnisinsel im Dreieck zwischen der Pippinger Straße, der Verdistraße und der Würm nahe der Blutenburg abgelehnt. Der Obermenzinger Franz Grandl hatte dies bei der Bürgerversammlung vorgeschlagen.

Auf der Fläche habe sich aber über Jahrzehnte ein „naturnaher auwaldähnlicher Gehölzbestand“ entwickelt, gibt das Baureferat zu bedenken. Zudem bilde das Areal gemeinsam mit Gebäude und Freiflächen von Schloss Blutenburg „eine räumlich-architektonische Einheit“ und sei Teil des Ensembleschutzes. Darüber hinaus handele es sich um ein Landschaftsschutz- sowie ein Überschwemmungsgebiet der Würm. Aus diesen Gründen sei eine Umgestaltung nicht möglich.

Weitere Brücke über die Würm gefordert

„Spiel- und Erlebnisangebote für Kinder aller Altersgruppen bieten die angrenzenden extensiven Wiesenflächen im Durchblickpark sowie die Spielplätze am Bertha-von-Suttner-Weg und an der Nanette-Balde-Straße“, heißt es im Schreiben des Baureferats.

Ursprungsmeldung vom 24. Mai: So soll die Würm attraktiver werden

Obermenzing ‒ Eine Erlebnisinsel für Kinder, eine Wassertretanlage oder sogenannte Trittsteinbiotope für Fische und Kleinstlebewesen: Die Obermenzinger wissen die Würm als Lebensader ihres Stadtteils sehr zu schätzen und wollen ihre Attraktivität nach Möglichkeit noch steigern. Erst jüngst gab es deshalb sowohl in der örtlichen Bürgerversammlung als auch im Bezirksausschuss zusammen drei entsprechende Anträge.

Bürger schlägt Erlebnisinsel für Kinder an der Würm in München vor

Franz Grandl kann sich für das „Wildwuchs-Areal“ am Wiguläus­-Hundt-Weg im Dreieck zwischen der Pippinger Straße, der Verdistraße und der Würm nahe der Blutenburg eine „Erlebnisinsel für Kinder“ vorstellen.

„Man müsste nur Gestrüpp entfernen, dann wäre dort viel Platz“, sagt er ‒ zum Beispiel für einen Seitenarm der Würm ähnlich wie an der Mergenthalerstraße oder beim ehemaligen Bad Allach. Seine Idee kam in der Bürgerversammlung an. Einen Würmarm nahe der Blutenburg hält Stefan Homilius, Leiter des Wasserwirtschaftsamts (WWA) München, auf Hallo-Anfrage für „grundsätzlich möglich“.

Der BA Pasing-Obermenzing befasst sich aktuell mit zwei Vorschlägen für den Flussabschnitt zwischen der Brücke bei der Pippinger Kirche St. Wolfgang und der Inselmühle in Untermenzing.

Obermenzingerin beantragt Kneippanlage: Viertel-Chef äußert Bedenken

Zum einen regt Ursula Schleibner von der Naturschutzgruppe „Würmranger“ an, kleine Buchten am Würmufer anzulegen. Fische und Kleinlebewesen fänden in dem schnell fließenden Gewässer dort geschützte Lebensräume und Laichplätze. Es sei keine Genehmigung notwendig, da es sich um eine Unterhaltsmaßnahme handle, meint Schleibner. Und: „Die Kosten wären auch gering.“

Ursula Schleibner (rechts) von der Naturschutzgruppe „Würmranger“ schlägt vor kleine Buchten am Würmufer anzulegen. © privat

Außerdem beantragt die Obermenzingerin eine Kneippanlage. „Dies wäre angesichts immer heißer werdender Sommer sicherlich ein willkommenes Angebot.“ Sie glaubt, dass auch dies mit wenig Aufwand umsetzbar wäre. „Wir sollten die Naherholungsgebiete ökologisch und für die Menschen aufwerten.“

Beide Ideen werden jetzt zunächst im BA-Unterausschuss Natur, Umwelt und Klimaschutz beraten. Viertel-Chef Frieder Vogelsgesang (CSU) gab aber gleich zu bedenken, dass eine Kneippanlage „sehr aufwändig“ wäre.

Buchten und Kneippanlage an der Würm: Das sagen die zuständigen Behörden

Der Chef des Wasserwirtschaftsamtes bestätigt Hallo gegenüber: „Bei einer Kneippanlage müssen wir die genauen Randbedingungen vor Ort im Einzelfall prüfen.“ Dazu gehörten Punkte wie Wasserführung, bauliche Ausführung, Ökologie, keine Fischfalle und vieles mehr. Er rät: „Falls hier ein Projekt angestoßen wird, sollte das WWA frühzeitig beteiligt werden.“

Beim Thema Buchten verweist Homilius auf Sicherheitsbelange. Es müsse einzeln geprüft werden, „ob durch die dafür notwendigen Uferaufbrüche die Ufersicherung und somit auch der Hochwasserschutz noch gewährleistet werden kann.“ Grundsätzlich seien solche Maßnahmen wünschenswert. Er bemerkt zudem, dass im Bereich südlich der Inselmühle „schon viel Lebensraum für Fische und Kleinstlebewesen geschaffen wurde“.

Mehr Totholz Die Würmranger engagieren sich auch für Umweltfragen über den Flusslauf hinaus. So beantragte Sabrina Jakob in der jüngsten Bürgerversammlung, dass der Totholz-Anteil (liegende oder stehende Baumreste als Wasserspeicher und Lebensraum für Insekten) in Landschaftsschutzgebieten verdreifacht wird. „Der Verkauf von Wertholz muss eine untergeordnete Rolle spielen“, forderte sie.

