Bürgerversammlung fordert Hundespielplatz: Neuhausen als Vorreiter für München?

Anita Vitta fordert auf der Bürgerversammlung per Antrag einen eingezäunten Hundespielplatz für Neuhausen. © privat

Neuhausen als Vorreiter für München? Forderung nach einem eingezäunten Hundespielplatz auf der Bürgerversammlung: Wo Anwohner das für machbar halten.

München / Neuhausen – Hunde brauchen Auslauf. Das weiß Anita Vitta (55) spätestens seit der Mischling „Puffi“ Teil ihres Lebens wurde. Gleichzeitig respektiert die Neuhauserin, dass viele Menschen Angst vor Hunden haben – insbesondere vor freilaufenden.

Die Lösung für beide Gruppen wäre ihrer Erfahrung nach so einfach: ein eingezäunter „Spiel- und Auslaufplatz für Hunde“. Vorreiter für München soll Neuhausen werden. Das hat sie jetzt mit einem Antrag in der jüngsten Bürgerversammlung für den Stadtbezirk angestoßen.

Forderung nach eingezäuntem „Spiel- und Auslaufplatz für Hunde“ in Neuhausen

Vorbilder gäbe es nach Vittas Kenntnis genügend. „Ich bin beruflich und privat oft in Europa unterwegs und habe in fast jeder Großstadt solche Plätze besucht.“ Die nächstgelegene Anlage für die Münchner sei in Aschheim. „München wächst und wächst. In den vergangenen zehn Jahren sind viele Menschen und Hunde dazugekommen“, sagt Vitta. Gleichzeitig gebe es immer mehr Verbotsschilder und weniger Flächen, auf denen man die Tiere unbesorgt frei laufen und spielen lassen könne.

„200 oder 300 Quadratmeter würden ausreichen“, meint die Neuhauserin. Drei Flächen in ihrem Stadtbezirk schlägt sie vor: einen Wiesenstreifen bei der Paketposthalle, einen Teil des Posseltplatzes, der bereits an drei Seiten eingezäunt sei, oder das Wiesenstück hinter dem Kiosk am Grünwaldpark.

Der Posseltplatz ist bereits auf drei Seiten eingezäunt und könnte laut Vorschlag von Anita Vitta als Hundespielplatz dienen. © Anita Vitta

Wunsch nach Hundespielplätzen an weiteren Standorten in München – Baureferat lehnt ab

Der Wunsch nach einem Hundespielplatz ist nicht neu. Stadtweit hat zuletzt die Fraktion ÖDP/München-Liste einen Vorstoß unternommen und unter anderem den Pasinger Stadtpark als Standort empfohlen.

Das Baureferat lehnte jedoch ab. In einem Antwortschreiben heißt es: „Eine Ausgrenzung von Teilen der Bürgerschaft aus bestimmten eingezäunten Bereichen in Grünanlagen und Parks widerspräche der Zweckbestimmung öffentlicher Grünanlagen sowie dem Charakter des öffentlichen Raums.“

Allerdings plant das Referat für 2024 eine Bestandserhebung und Analyse der rund 1300 Grünanlagen. Inwieweit dies neue Optionen ermöglichen könnte, wird offengelassen.

Die Obermenzinger ÖDP-Stadträtin Sonja Haider gibt nach der aktuellen Abfuhr der Stadt jedenfalls die Hoffnung nicht auf. Auch in Unter- und Obermenzing könnte sie sich einige Freiflächen dafür vorstellen, so einen Bereich westlich der Würm bei der Inselmühle oder südlich der Blutenburg auf einem Wiesenstück nahe der sogenannten „Nirwana“-­Fußgängerbrücke.

