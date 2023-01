Bürgerentscheid zum Erhalt der Grünflächen in München rückt näher ‒ Initiative reicht 60.000 Unterschriften ein

Von: Jonas Hönle

Das Bürgerbegehren „Grünflächen erhalten“ in München hat 60.000 Unterschriften bei KVR eingereicht. (Symbolbild) © Katharina Redanz/dpa

Mit den Unterschriften und dem Bürgerentscheid will das Bürgerbegehren „Grünflächen erhalten“ der weiteren Versiegelung in München entgegentreten.

München ‒ Das Bürgerbegehren „Grünflächen erhalten“ in München hat 60.000 Unterschriften gesammelt. Damit rückt ein möglicher Bürgerentscheid zum Erhalt von Grünflächen in der Stadt näher.

Die Unterschriften wurden am Montag dem Kreisverwaltungsreferat (KVR) übergeben, teilte die unter anderem von der ÖDP und Parents4Future vorangetriebene und den Angaben zufolge von zahlreichen Organisationen wie dem Landesbund für Vogelschutz und dem Bund Naturschutz (BN) gestützte Initiative mit.

Die Unterschriften würden nun auf ihre Gültigkeit hin geprüft. Damit es zum angestrebten Bürgerentscheid kommen könne, würden knapp 34 000 gültige Unterschriften benötigt - dies entspricht drei Prozent der Münchner Wahlberechtigten.

„Die Resonanz und der Rückhalt in der Stadtbevölkerung ist enorm. Der Erhalt unserer wertvollen Grünflächen ist zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern eine Herzensangelegenheit“, so Tobias Ruff, ÖDP-Stadtrat und einer der beiden Sprecher des Bürgerbegehrens. „Die Menschen wissen, wie entscheidend das urbane Grün für Mikroklima und Artenvielfalt, für Naherholung und Lebensqualität in der Stadt ist.“

Ziel sei es, die in der Stadt bestehenden Grünflächen zu erhalten und vor einer Umwidmung in Bauland zu bewahren. München sei die am stärksten versiegelte deutsche Großstadt.

