Bürgergutachten in München sagt „Ja“ zu Hochhäusern auf dem Paketpostareal ‒ Aber mit weiteren Forderungen

Von: Jonas Hönle

Das Bürgergutachten zum Paketpostareal ist fertig. Die Visualisierung zeigt, wie es dort in Zukunft aussehen könnte. © Herzog/de Meuron

Hochhäuser, Freiflächen und bezahlbare Wohnungen - Die Forderungen und Wünsche des Bürgergutachtens zum Paktepostareal und die Reaktionen in München.

Das Bürgergutachten für die Neugestaltung des Paketpostareals in München ist abgeschlossen. Eine Delegation der 112 Münchner, die über das geplante Stadtquartier nahe der Friedenheimer Brücke beraten haben, hat das Gutachten an Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) überreicht.

Das Papier befürwortet auch die Pläne für die beiden 155 Meter hohen Hochhäuser. Dennoch soll an dem Masterplan für das Wohn- und Geschäftsviertel noch an einigen Stellen nachgearbeitet werden.

Wie die Stadt München mitteilt, sei eine Mehrheit der zufällig ausgewählten Gutachter für den Bau der Hochhäuser, ein reines Gewerbegebiet auf dem Paketpostareal werde aber abgelehnt. Zudem reiche die geplante Größe der Grün- und Freiflächen nicht aus und für die Paketposthalle werde ein belastbares Nutzungskonzept gewünscht.

Forderungen und Wünsche des Bürgergutachtens zum Paktepostareal in München

Das neue Quartier an der Friedenheimer Brücke soll besonders ökologisch und klimafreundlich werden. Das betrifft sowohl die Gebäude als auch das Mobilitätskonzept.

In den Außenbereichen sollte es mehr attraktiv gestaltete Grün- und Freiflächen geben. Besonders wichtig ist auch die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum und keine Fixierung auf Luxuswohnungen.

Die Mehrheit der Gutachter befürwortet den Bau von zwei 155 Meter hohen Türmen. Uneinigkeit herrscht über die Gestaltung: Dem einen Teil gefällt der Entwurf des Schweizer Büros Herzog & de Meuron, der andere empfiehlt einen Architekturwettbewerb.

Um einseitige Berichterstattung in den Medien besser einordnen zu können, sollen auch mehr fundierte Hintergrundinformationen zur Verfügung gestellt werden.

Das komplette 80-seitige Bürgergutachten zum Paketpostareal finden sie hier.

Das Bürgergutachten wird zunächst dem Münchner Stadtrat vorgelegt, der dann über den weiteren Fortgang des Bauleitplanverfahrens entscheidet. Für die Münchner soll es im Laufe der kommenden Planungen noch weitere Möglichkeiten zur Mitwirkung und Stellungnahmen geben.

Eine Entscheidung für bezahlbare Wohnungen und großzügigere Grün- und Freiflächen: Das sieht Christian Müller, der Vorsitzende der SPD/Volt-Fraktion im Stadtrat, in dem Ergebnis des Bürgergutachtens. Auch hätten sich die Münchner für ein schlüssiges Gesamtkonzept und für mutige Hochpunkte in der Stadt ausgesprochen.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zeigt sich erfreut über das Gutachten, das auch Hochhäuser befürwortet.

Ich kann mir Hochhäuser für München gut vorstellen, das habe ich immer gesagt, nicht überall in unserer Stadt, aber beispielsweise hier im Zusammenspiel mit der Paketposthalle. Ich bedanke mich bei allen für diesen bemerkenswerten Einsatz. Auf dieser Basis des Gutachtens werden wir nun weiterplanen.

Die FDP München fühlt sich durch das Bürgergutachten in ihren Forderungen nach mehr Hochhäusern in München bestärkt. „Die FDP München macht sich schon lange für den Bau neuer Hochhäuser in München stark. Nur so gelingt es uns, neuen Wohnraum zu schaffen, ohne weiter viel Fläche zu versiegeln“, erklärt der Stadtvorsitzender Dr. Michael Ruoff. Wie die Bürger-Gutachter sei auch die FDP der Meinung, dass für den Bau von Hochhäusern die Rahmenbedingungen stimmen müssen.

Bauherr Ralf Büschel sieht in dem Bürgergutachten einen guten Weg. Fakten seien kritisch Hinterfragt und konstruktiv diskutiert worden. Zudem seien Vorurteile und Falschaussagen aufgeflogen. Man werde die wertvollen Impuulse in die weitere Planung aufnehmen. Büschel sieht in dem Bürgergutachten eine deutliche Absage an die Gegner des Projekts

Kritik an dem Bürgergutachten in München

Das Papier stößt jedoch nicht überall auf Gegenliebe: „Das Verfahren des Bürgergutachten zu den 155 m hohen Hochhaustürmen an der Paketposthalle ist eine Farce!“, sagt Robert Brannekämper, der 1. Vorsitzende des Vereins HochhausSTOP.

Das Gutachten könne kein demokratisch legitimierte Instrumente der Öffentlichkeitsbeteiligung wie einem Bürgerentscheid ersetzen. Zudem sei das Bürgergutachten kein geeignetes Instrument derart komplexe Entscheidungen wie eine Neuausrichtung in der Stadtentwicklung zu begründen.

Auch Vorwürfe werden geäußert: Kritisch zu untersuchen sei besonders, dass nach Angaben aus dem Kreis der Bürgergutachter ein Teil der beratenden Gutachter beziehungsweise Gutachten direkt vom Investor beauftragt und bezahlt worden sei.

Wie hoch sind 155 Meter? Definitiv höher als die Frauenkirche! Die wurde als Maßstab für die Höhe von Hochhäusern abgelöst - und die Debatte darüber hört in München nicht auf.

