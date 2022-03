Bund Münchner Bürgerinitiativen ‒ Zusammenschluss für mehr Gehör bei der Politik

Bei den geplanten Hochhäusern auf dem Paketpost-Areal, der SEM oder dem Neubaugebiet Freiham fühlen sich die Bürgerinitiativen nicht mitgenommen. © Andreas Schwarzbauer

14 Bürgerinitiativen haben sich zum Bund Münchner Bürgerinitiativen zusammengeschlossen, um ihre Interessen vor der Stadtpolitik gemeinsam vertreten zu können.

München - Sie haben das Gefühl, dass sie zu wenig gehört werden und wünschen sich mehr Aufmerksamkeit von den Stadträten sowie dem Oberbürgermeister für ihre Belange. Deshalb haben sich 14 Bürgerinitiativen zum Bund Münchner Bürgerinitiativen (BMBI) zusammengeschlossen.

Bund Münchner Bürgerinitiativen: Zusammenschluss für mehr Mitspracherecht

„Wir haben alle die gleichen Erfahrungen gemacht: Bürger mit berechtigten Interessen werden abgekanzelt, Initiativen gegeneinander ausgespielt“, sagt Alois Schwarzhuber von der Interessengemeinschaft Wohnanlagen am Perlacher Forst. Er ist einer von zwei Vorsitzenden des neuen Bündnisses. „Es gibt eine gewisse Tendenz, die Bürger als lästig wahrzunehmen“, ergänzt der Co-Vorsitzende Jürgen Müller von der Bürgervereinigung Aubing.

Das bestätigt Kassierin Daniela Vogt vom Bündnis Nordost. Sie habe schon an vielen Bürgerbeteiligungen zur Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (SEM) teilgenommen. Immer hätten die Teilnehmer den S-Bahn-Tunnel zwischen Daglfing und Johanneskirchen als Voraussetzung für das Neubaugebiet mit seinen 30.000 Einwohnern genannt. Doch nach der Kommunalwahl habe die grün-rote Koalition entschieden, die Bebauung unabhängig davon voranzutreiben. „Wir werden einfach ignoriert.“ Durch den Zusammenschluss sei das nicht mehr so einfach und sie hätten eine stärkere Stimme, hofft Vogt.

Bund Münchner Bürgerinitiativen: Anlaufstelle für Bürger-Interessen und neue Initiativen

Zudem seien viele Themen, für die sich die Bürgerinitiativen bisher einzeln engagierten, stadtweit relevant, sagt Müller. „Wenn die Stadt beispielsweise in Freiham ein Kaltluft-Entstehungsgebiet zubaut, kommt es zu einem Temperaturanstieg in der Innenstadt.“ Der BMBI will daher in Arbeitsgruppen Positionen zu den Themen Bürgerbeteiligung, Stadtklima und städtisches Wachstum erarbeiten und damit an die Stadträte herantreten. „Wir wollen die Politik mit Informationen versorgen können und so Verständnis für die Argumente der Bürger wecken“, sagt Schwarzhuber.

Auch Demonstrationen oder einen Bürgerentscheid können sie sich vorstellen. Außerdem soll das Bündnis eine Anlaufstelle für neue Initiativen sein. „Wir haben alle viel Erfahrung und können die richtigen Ansprechpartner nennen“, betont Schwarzhuber.

Bürger schließen Bündnis für Veränderung: Stadt weist Vorwürfe zurück

Er und seine Mitstreiter hoffen, dass sie die Entscheidungsstrukturen ändern können. „Wir haben eine Krise der politischen Institutionen. Deshalb muss man über Veränderungen nachdenken“, sagt Müller. Eine Möglichkeit sei es, dass die Stadträte wie in Berlin oder Hamburg hauptberuflich agierten. Ehrenamtlich seien die Aufgaben in einer Millionenstadt nicht mehr stemmbar. Daher fehlte oft die Zeit für die Bürger. „Außerdem soll die Stadt engagierte Bürger mehr einbinden und die Kompetenz vor Ort nutzen“, sagt er.



OB Dieter Reiter kann die Vorwürfe nicht nachvollziehen. „Wer mich kennt, weiß, dass es mir sehr wichtig ist, einen direkten Draht zu den Bürgern zu haben. Deshalb habe ich gleich zu Beginn meiner Amtszeit als Oberbürgermeister eine Bürgersprechstunde ins Leben gerufen.“ Dort könnten die Menschen vortragen, was sie auf dem Herzen haben. Er als Oberbürgermeister und auch die Stadträte seien aber gewählt worden, um Entscheidungen im besten Interesse aller zu treffen. Dies könne auch mal mit den örtlichen Anliegen kollidieren.

