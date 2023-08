Die Deutsche Bundesbank öffnet erstmals nach Jahren ihre Türen – Hallo durfte vorab hinein

Im Haus des Geldes

Direktor Sven Lilienthal freut sich auf „Backstage Bundesbank".

Die Deutsche Bundesbank lädt zu den Tagen der offenen Tür Interessierte zu einem Rundgang ein. Hallo durfte sich schon vorab im Haus umsehen:

München ‒ Die Deutschen setzen auf Bargeld. Laut einer Studie ist es für 54 Prozent der hiesigen Verbraucher das beliebteste Zahlungsmittel. Dass jederzeit ausreichend Euro-­Bargeld in hoher Qualität bereitsteht, dafür sorgt die Deutsche Bundesbank. 16 Jahre ist es her, seit die bayerische Hauptverwaltung zuletzt ihre Türen für die Öffentlichkeit aufgesperrt hat. Im Rahmen des Zamanand­­-Festivals, haben Münchner jetzt die Möglichkeit, das Herzog-Max-Palais an der Ludwigstraße 13 zu besuchen. Bundesbankdirektor Sven Lilienthal hat Hallo vorab herumgeführt.

Empfangen werden die Besucher vor dem Verwaltungsgebäude – das übrigens das Geburtshaus von Sisi ist – nicht mit einem roten, sondern einem „Euro-Tepppich“. Dort wird am Glücksrad gedreht, bevor es hinein in die „heiligen Hallen“ geht. Gleich im Eingangsbereich können noch DM-­Bestände umgetauscht werden.



Rundgang in der Bundesbank: Goldbarren zum Anfassen und Sitzen auf Geld

Der Direktor führt zunächst nach rechts: „Der Weg wird flankiert von Infos rund ums Gold und ein Zauberer wird spektakuläre Tricks mit Banknoten zeigen“, sagt Lilienthal und geht zu einem Büro, das im Laufe der kommenden Woche „in ein Fort Knox verwandelt wird.“ Denn am Wochenende dürfen Besucher dort einen echten Goldbarren anfassen. Der wird natürlich streng bewacht und kommt nicht aus München – mehr darf Lilienthal aber nicht verraten.



+ Außerdem kann man versuchen, einen echten Goldbarren hochzuheben. © Bundesbank

Weiter geht es in den Ausstellungsraum: Dort können sich große und kleine Besucher auf einer Million Euro auf dem „Schreddersofa“ fotografieren, per Joystick einen Transporter sicher in die Bank steuern, einen Zinsschieber betätigen oder Fragen bei den Mitarbeitenden loswerden.

+ Und Besucher können auf einer Million Euro Platz nehmen. © Ilse Dreher

Rundgang in der Bundesbank: Arbeit der Bundesbank hautnah miterleben

Ein besonderes Highlight: „Erstmals in München kann eine moderne Banknoten-Bearbeitungsmaschine live in Aktion erlebt werden“, kündigt Lilienthal an. Sie kommt aus der Filiale an der Leopoldstraße, dort wo die Geldbearbeitung passiert, und wird extra für „Backstage Bundesbank“ im Verwaltungsgebäude aufgebaut. Pro Sekunde prüft sie 33 Scheine auf ihre Echtheit und misst die Qualität.



+ Per VR-Brille geht es an sonst verschlossene Orte. © Bundesbank

In einem weiteren umfunktionierten Büro geht es auf eine Virtual-Reality-Reise an normalerweise verschlossene Orte der Zentralbank – und, so viel sei vorab verraten, hoch hinaus! Im oberen Stockwerk gibt es außerdem „Kurzvorträge auf historischem Parkett“. Im Konferenzsaal, dessen Boden noch aus der Sisi-Zeit stammt, werden Referenten im 20-­Minuten-Takt über Falschgeld, Goldreserven oder Inflation sprechen. Reicher ist man nach dem Besuch jedenfalls: Schoko- und Schreddergeld gibt es nämlich zum Mitnehmen.

+ Im Konferenzsaal wird unter anderem über die Tricks von Geldfälschern referiert. © Daniela Borsutzky

Rundgang in der Bundesbank: Das macht die Hauptverwaltung

Im vierstöckigen Herzog-Max-Palais arbeiten annähernd 400 Beschäftigte. Zu den wichtigsten Aufgaben der Hauptverwaltung zählt die Bankenaufsicht. Die Beschäftigten des Münchner „Regionalbereichs Banken und Finanzaufsicht“ überwachen 598 der bundesweit 2500 zu beaufsichtigten Institute, davon 298 Kreditinstitute und 300 Wertpapier-, Finanzdienstleistungs- und Zahlungsinstitute.

Das Referat „Bonitätsanalyse und Wertpapiere“ ist in die geldpolitischen Operationen des Eurosystems im Freistaat eingebunden. Der „Stab des Präsidenten“ ist zudem für die ökonomische Bildungsarbeit in Bayern zuständig. Außerdem unterstützen die Mitarbeitenden die Filialen, deren wichtigste Aufgabe wiederum die Sicherstellung der Versorgung der Wirtschaft mit Bargeld ist.

Rundgang in der Bundesbank: DM-Umtausch

30 Kunden im Durchschnitt kamen heuer täglich an den Schalter der Münchner Filiale. Seit Anfang des Jahres wurden insgesamt drei Millionen D-Mark in rund 1,5 Millionen Euro umgetauscht. Im gesamten Freistaat Bayern wurden seit Jahresbeginn in circa 10 000 Umtauschgeschäften rund sechs Millionen DM gewechselt. Insgesamt sind noch etwa 12,26 Milliarden DM im Umlauf.

Tage der offenen Tür Deutsche Bundesbank, Ludwigstraße 13, 19. (16 bis 22 Uhr) & 20. August (11 bis 20 Uhr).

