Wegen Personalnot: MVG passt für kurze Zeit Fahrpläne einige Buslinien in München an

Von: Kevin Wenger

Wegen Personalnot muss die MVG zehn Buslinien in München temporär einschränken. (Symbolbild) © dpa/Peter Kneffel

Wie viele andere Betriebe hat auch die MVG mit Personalnot zu kämpfen. Um einige Buslinien zuverlässig weiterzubetreiben, wurden nun Fahrpläne eingeschränkt.

Die MVG kämpft gerade mit Personalnot. Deshalb sind in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Fahrten kurzfristig ausgefallen oder verspätet gewesen. Dem will die MVG entgegenwirken, indem sie den Fahrplan von zehn Buslinien anpasst. So könne sichergestellt werden, dass die Busse auch dem Fahrplan entsprechend fahren können.

Fahrplanänderungen bei der MVG: Diese Linien sind betroffen

Vom 4. Oktober bis zum 23. Oktober werden folgende Buslinien zu anderen Zeiten verkehren:

X30: Mo-Fr alle 10 statt 6-7 Min. Im Abschnitt Harras – Tegernseer Landstraße verkehren parallel die Linien 54 und 153.



X35: alle 20 statt 10 Min. Zwischen OEZ und Alte Heide fährt parallel der ExpressBus X36 alle 20 Min.

Bus 55: Mo-Fr in den Hauptverkehrszeiten alle 6-7 statt 5 Min.

Bus 58/68: Mo-Fr von 9-15 Uhr alle 10 statt 5 Min. im Abschnitt Hauptbahnhof – Silberhornstraße

Bus 62: Mo-Fr von 9-15 Uhr alle 10 statt 6-7 Min.

Bus 100: Mo-Fr von 9-15 Uhr und am Wochenende alle 20 statt 10 Min. Abschnittsweise parallel fahren die Linien U4/U5, 54, 58/68

Bus 145: sonntags alle 20 statt 10 Min. (z. T. mit größeren Bussen)

Bus 155: samstags alle 20 statt 10 Min. (z. T. mit größeren Bussen)

Bus 168: Mo-Fr von 9-15 Uhr und am Wochenende alle 20 statt 10 Min. (z. T. mit größeren Bussen)

Bus 177: Mo-Fr von 9-15 Uhr alle 20 statt 10 Min.

MVG-Bus-Chef Veit Bodenschatz bedauert diesen Schritt, sieht ihn aber als alternativlos an. Zu viele Busfahrer würden wegen Krankheit ausfallen. Man wolle die Lage Mitte Oktober neu bewerten und die neuen angepassten Fahrpläne im Notfall verlängern.

Die MVG wird die Fahrgäste über die „MVG Fahrinfo München“-App und Aushänge an den Haltestellen auf die neuen Fahrpläne aufmerksam machen.

SWM/kw

