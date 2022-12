Die Bushaltestelle der Linie 57 könnte verlegt werden. Welche Vor- und Nachteile dies hätte, was sich noch ändern soll

Von: Andreas Schwarzbauer

Künftig könnte der 57er an der Weißenstein- statt der Kunreuthstraße halten. © Andreas Schwarzbauer

Die Bushaltestelle an der Kunreuthstraße soll verlegt werden, damit das Aubinger ASZ besser ans Busnetz angebunden wird. Doch auch Nachteile würden sich daraus ergeben:

Aubing - Das Aubinger Alten- und Servicezentrum (ASZ) könnte bald besser an das Busnetz angebunden werden. Die MVG kann sich vorstellen, die Haltestelle „Kunreuthstraße“ des 57ers im Zuge des barrierefreien Ausbaus an die Einmündung der Weißensteinstraße zu verlegen. Dadurch würde der Weg zum ASZ etwas kürzer. Die Senioren und Viertelpolitiker aus dem Stadtbezirk hatten sich schon länger eine bessere Erreichbarkeit gewünscht und eine zusätzliche Haltestelle gefordert. Das hatte die MVG jedoch abgelehnt.

Verlegung der Bushaltestelle Kunreuthstraße: Auch Nachteile mit Verlegung verbunden

Die Verlegung hätte allerdings auch einige Nachteile, meint Helmut Barthe von der MVG. Am neuen Standort befinde sich kein Fußgängerüberweg. Zudem müssten für die neue Haltestelle Bäume gefällt werden. Auch könnte es seiner Ansicht nach Beschwerden von Anwohnern geben. Derzeit halten die Busse vor einem Park- sowie einem Wohn- und Geschäftshaus, dessen Mieter die Haltestelle bereits gewohnt seien. Er würde daher nichts an der aktuellen Situation ändern – außer der Bezirksausschuss spreche sich dafür aus, teilt Barthe in einem Schreiben mit. Das Gremium hat dies in seiner jüngsten Sitzung getan und um den neuen Standort gebeten.



Darüber hinaus wünscht sich der BA eine Verlegung der Haltestelle „Kronwinkler Straße“ des 143er-Busses. Der Stopp in Richtung Freiham soll näher an das neue Kulturzentrum an der Bergsonstraße wandern. Zudem erhalten die Nachtlinien N80 und N81 einen zusätzlichen Haltepunkt auf dem Kleiberweg in Lochhausen. Dieser soll das Neubaugebiet anbinden.

