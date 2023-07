Ein Café für den Pasinger Stadtpark in München? Bürger will Treffpunkt schaffen ‒ das sagt das KVR

Von: Andreas Schwarzbauer

Guido Sigut kann sich ein Container-Café an der Stockbahn gut vorstellen. © andy

Um einen Treffpunkt im Pasinger Stadtpark zu schaffen will Guido Sigut ein Container Café aufstellen. Welches Schmankerl er anbieten will und was das KVR dazu sagt.

Pasing ‒ Der Pasinger Stadtpark soll ein Café bekommen. Das wünscht sich zumindest Guido Sigut. Der Pasinger würde gerne einen Seecontainer aufstellen und dort Getränke und Speisen verkaufen. Ein entsprechendes Konzept hat er im Rahmen seines berufsbegleitenden BWL-Studiums an der Hochschule München bereits 2021 entwickelt. Nun hat er den örtlichen Bezirksausschuss um Unterstützung gebeten.

Café im Pasinger Stadtpark? Bürger will Treffpunkt schaffen

„Meine Frau und ich waren während Corona mit unserem Sohn sehr viel im Stadtpark unterwegs und haben gemerkt, was er für ein Juwel ist“, sagt er. Allerdings fehle dort ein Treffpunkt, an dem die Besucher bei einem Getränk verweilen könnten. Vorbilder sind für ihn das Café „Gans am Wasser“ im Westpark oder der Kiosk „Milchhäusl“ im Englischen Garten.



Als Standort für sein Café kann sich Sigut den Bereich neben der Stockbahn in der Nähe des Hugo-Frey-Wegs vorstellen. Dort seien viele Spaziergänger unterwegs und auch für die Sportler der benachbarten Fitnessanlage sei es ein gutes Angebot.

Der Pasinger würde gerne regionale und fair gehandelte Waren anbieten. Neben Kaffee und Erfrischungsgetränken soll es Gebäck geben. Als besonderes Schmankerl kann er sich Knödel vorstellen. Das soll eine Hommage an den Pasinger Knödelschützen sein, der 1967 aus Protest gegen den Fluglärm mit einem Katapult Knödel auf Düsenjäger schoss, die im Landeanflug auf den Fliegerhorst Fürstenfeldbruck dicht über die südlichen Wohngebiete Pasings flogen.

KVR verweist auf Verbot von gewerblicher Nutzung in Münchner Grünanlagen ‒ Ausnahmen möglich

Auch zur Stockbahn würde dieses kulinarische Angebot gut passen, denn bei einer sogenannten Knödelpartie spielen Stockschützen um ein Essen. „Außerdem ist es wichtig, dass man sich ein bisschen abhebt“, ergänzt er. Sigut, der derzeit als Uhrmacher arbeitet, ist sich sicher, dass das Café gut ankommen würde. Bei einer Vor-Ort-Umfrage für seine Bachelorarbeit hätten 89 Prozent seine Idee als gut, 77 Prozent sogar als sehr gut bezeichnet.



Das KVR verweist darauf, dass eigentlich jede Art von gewerblicher Nutzung in den Münchner Grünanlagen untersagt sei. In Einzelfällen könne aber eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden, wenn dies im öffentlichen Interesse sei. Ein Kriterium sei, dass für die Nutzer kein ausreichendes gastronomisches Angebot oder genügend Lebensmittelhändler in der Nähe vorhanden seien, sagt Sprecher Julien Chauve. Der BA hat nach Redaktionsschluss darüber diskutiert.

