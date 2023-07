Nach Schockanruf-Masche ‒ Polizei nimmt sieben Verdächtige wegen Callcenter-Betrug in München fest

Betrüger teils minderjährig

Die Polizei nahm in München sieben Verdächtige wegen Callcenter-Betrug mit der Schockanruf-Masche fest.

Callcenter-Betrüger in München forderten bei der Schockanruf-Masche eine Kaution für Angehörige, die angeblich einen tödlichen Unfall verursacht haben.

München ‒ Die Polizei nahm sieben Verdächtige in München wegen sogenannter Schockanrufe fest. Die teils minderjährigen Personen sollen zu einer Bande von Callcenter-Betrügern gehören.

Polizei in München nimmt Verdächtige wegen Callcenter-Betrug mit Schockanruf-Masche fest

Die AG Phänomene kam den Verdächtigen nach drei Fällen im Juli mit falschen Polizei-Beamten am Telefon auf die Spur.

Bei der Schockanruf-Masche spielen Betrüger den Opfer vor, dass ein Angehöriger einen tödlichen Unfall verursacht habe. Damit er wieder frei komme, fordern sie dann eine Kaution, die anschließend von sogenannten Abholer in Empfang genommen wird.

In zwei Fällen in München und im Landkreis Erlangen-Höchstadt erbeuteten die Betrüger laut Polizei Bargeld im jeweils fünfstelligen Bereich. In einem weiteren Fall in der bayerischen Landeshauptstadt flog die Masche auf.

Betrüger-Bande in München festgenommen - Einige sind noch minderjährig

Am Donnerstag nahm die Polizei dann sieben Verdächtige, die vermutlich zu der Betrüger-Bande gehören, in München vorläufig fest.

Drei der Tatverdächtigen, eine 15-Jährige aus dem Landkreis München, ein 17-Jähriger mit Wohnsitz in München und ein 16-Jähriger mit Wohnsitz in Rosenheim, wurden wegen der Betrugstaten angezeigt und nach durchgeführter Sachbearbeitung entlassen.

Ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Erding, ein 16-Jähriger mit Wohnsitz in München, eine 26-Jährige aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ein 17-Jähriger aus dem Landkreis Starnberg stehen im Verdacht, Mitglieder einer Bande von Tätern zu sein, die organisierten Callcenter-Betrug begehen.

Alle vier wurden nach erfolgter Anzeigenbearbeitung einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen den 26-Jährigen, die 26-Jährige und den 17-Jährigen Untersuchungshaft erließ. Der 16-Jährige wurde vom Ermittlungsrichter entlassen.

Die Verdächtigen wurden wegen des banden- und gewerbsmäßigen Betruges angezeigt.

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch falsche Polizei-Beamte

Halten sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu ihrer Familie / Angehörigen.

Geben sie am Telefon keine Details zu ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen sie keine Unbekannten in ihre Wohnung.

Lassen sie sich nicht unter Druck setzen.

Übergeben sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen sie auch niemals Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

Häufig werden ältere Menschen von Callcenter-Betrügern mit der Schockanruf-Masche um Geld und Wertgegenstände gebracht. Die Polizei München klärt auf...

