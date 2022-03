Westlicher Altstadtring soll grüne Oase werden – Bund Naturschutz mit Vision für Innenstadt

Von: Kassandra Fischer

Eine Parkanlage entlang der Sonnenstraße – der BN fordert eine massive Begrünung sowie eine gänzlich neue Verkehrsaufteilung am westlichen Altstadtring. © Visualisierung: FairFleet

München soll grüner werden, das fordert der Bund Naturschutz. Dafür schlagen sie einen eigenen Central Park entlang der Sonnenstraße vor. Die Pläne im Überblick:

MÜNCHEN Weniger Fahrspuren, Verkehr und Parkplätze und stattdessen eine Grünfläche, die sich entlang des westlichen Altstadtrings durch die Innenstadt zieht. Die Stadt soll den Bereich vom Sendlinger Tor über den Stachus bis hin zur Brienner Straße zu einer durchgehenden Parkanlage, dem Munich Central Park, umgestalteten – so die Vision und Forderung des Bund Naturschutzes (BN).

Eigener Central Park für München?: Das ist die Idee dahinter

„Aktuell haben wir eine Gegend im Herzen der Stadt, wo wir einen Teil der Bevölkerung ausschließen“, kritisiert der stellvertretende Geschäftsführer Martin Hänsel. Damit meint er vor allem ältere Personen, die dort weder Sitzgelegenheiten noch Toiletten fänden, aber auch Eltern mit Kindern, für die es dort gefährlich werden könne. Mit dem Konzept des BN, das einen neuen etwa 5,5 Hektar großen Park vorsieht, soll der Bereich künftig zum spazieren und flanieren einladen, aber auch gut fürs Klima sein und zur Verschattung der sich immer stärker erhitzenden Innenstadt beitragen.

Die Kernidee der Umsetzung: eine Verlegung der aktuell mittig geführten Tram auf je eine Fahrspur rechts und links der neuen Grünfläche, auf der zwischen 500 und 700 Bäume oder gar ein Kinderspielplatz möglich seien. Fahrspuren soll es künftig nur noch eine je Richtung geben. Dass das problematisch werden könnte, glaubt der BN nicht. „Aktuell ist es an vielen Bereichen schon zweispurig wegen Baustellen“, betont Hänsel. „Wir würden dann lediglich um eine Spur reduzieren.“ Eine durchgehende Radverbindung und ein verbreiterter Bereich für Fußgänger runden rechts und links das Konzept zur neue Verkehrsverteilung ab.

Die größte Herausforderung sei dabei definitiv der Bereich um den Stachus, da hier das unterirdische Einkaufszentrum Baumpflanzungen erschwere – jedoch nicht unmöglich mache. Auch hierzu hat sich der BN bereits Gedanken dazu gemacht: Man müsste den Bereich lediglich um bis zu einen Meter aufschütten, damit Wurzeln dort Platz hätten. Mit der Umsetzung soll München Vorreiter werden, fordert der BN.

Eigener Central Park für München?: Rathauskoalition zeigt sich offen für den Vorschlag - es gibt aber auch Kritik

„Wir wollen der Stadt Mut machen, eine Stadtautobahn in einen Park umzuwandeln.“ Würde man bereits in diesem Jahr damit beginnen, so glaubt er, sei eine neue Verkehrsaufteilung inklusive Parkanlage bereits bis 2035 realisierbar. Deshalb sein Appell: „Der Stadtrat soll seinen Beschlüssen folgen und noch in diesem Jahr die Ärmel hochkrempeln und loslegen.“

Im Gegensatz zu CSU und Freien Wählern zeigt sich die Rathauskoalition nicht abgeneigt gegenüber des Vorstoßes. Die Grünen sprechen von einer „reizvollen Idee“, die SPD betont, die vorgestellten Pläne ausdrücklich zu unterstützen. Beide sprechen sich für eine Prüfung des Vorhabens aus.

Citypartner-Geschäftsführer Wolfgang Fischer kritisiert indes: „Erst im vergangenen Jahr wurden mit großem Aufwand und nicht unerheblichen Kosten die Gleise und das Gleisbett entlang der Sonnenstraße saniert. Soll dies jetzt gleich anschließend wieder komplett umgebaut werden?“

