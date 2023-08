Champions-League-Auslosung: Auf diese Gegner könnte der FC Bayern München in der Gruppenphase treffen

Von: Benedikt Strobach

Auf den FC Barcelona (blau-rotes Trikot) mit Frenkie de Jong wird der FC Bayern (hier in weiß) um Eric-Maxim Choupo-Moting in der Champions-League-Saison 2023/24 nicht in der Gruppe treffen. Beide Teams befinden sich nämlich als jeweils nationaler Fußballmeister im selben Lostopf. (Archivfoto) © dpa/Peter Kneffel

Um 18 Uhr beginnt die Auslosung der Champions-League-Gruppen.phase Der FC Bayern München könnte machbare, aber auch schwere Gegner bekommen.

München / Monaco ‒ In den nationalen Ligen und Pokalen rollt der Ball bereits wieder. Und einen Termin dürften sich Fußballfans besonders dick im Kalender angestrichen haben: Am Dienstag, 19., und Mittwoch, 20. September, beginnt die neue Champions-League-Saison. Mit Abschluss der letzten Qualifikationsrunde am gestrigen Mittwochabend stehen nun auch alle 32 teilnehmenden Teams fest. Heute werden auch direkt um 18 Uhr die Gruppen ausgelost. Den FC Bayern München erwartet dabei eine Vielzahl möglicher Gegner ‒ potenziell sogar eine echte Hammer-Konstellation. Wir geben einen Überblick über die möglichen Gegner.

Auslosung der Champions-League-Gruppen: Diese Gegner sind für den FC Bayern München möglich

Unterteilt werden die 32 Mannschaften in vier verschiedene Lostöpfe. Aus diesen wird für jede der acht Gruppen je ein Team gezogen. In Topf eins landen neben Champions-League- und Europa-League-Sieger des Vorjahres auch die Meister der sechs stärksten Nationen nach UEFA-Koeffizient. Eine Besonderheit ergibt sich hier, da der englische Meister Manchester City auch die Champions League gewonnen hat. Für die „Skyblues“ rückt deshalb Feyenoord Rotterdam (Niederlande) nach.

Die Lostöpfe zwei bis vier sind dann nach Stärke der verbleibenden Teams sortiert. So befinden sich etwa Borussia Dortmund, RB Leipzig, Real Madrid und Inter Mailand als regelmäßige Teilnehmer, die sich in Europas Königsklasse häufig auch für die K.O.-Phase qualifizieren, in Topf zwei wieder. Neue Teams wie Union Berlin landen hingegen in Lostopf vier.

Die Töpfe schauen insgesamt wie folgt aus:

Topf 1:

Manchester City (CL-Sieger)

FC Sevilla (Europa-League-Sieger)

FC Bayern München (Meister Deutschland)

FC Barcelona (Meister Spanien)

SSC Neapel (Meister Italien)

Paris St. Germain (Meister Frankreich)

Benfica Lissabon (Meister Portugal)

Feyenoord Rotterdam (Meister Niederlande)

Topf 2:

Borussia Dortmund (Deutschland)

RB Leipzig (Deutschland)

Manchester United (England)

FC Arsenal (England)

Real Madrid (Spanien)

Atletico Madrid (Spanien)

Inter Mailand (Italien)

FC Porto (Portugal)

Topf 3:

AC Mailand (Italien)

Lazio Rom (Italien)

FC Salzburg (Österreich)

Schachtar Donezk (Ukraine)

Roter Stern Belgrad (Serbien)

PSV Eindhoven (Niederlande)

FC Kopenhagen (Dänemark)

Sporting Braga (Portugal)

Topf 4:

Union Berlin (Deutschland)

RC Lens (Frankreich)

Real Sociedad San Sebastian (Spanien)

Newcastle United (England)

Young Boys Bern (Schweiz)

Royal Antwerpen (Belgien)

Galatasaray Istanbul (Türkei)

Celtic Glasgow (Schottland)

Auslosung der Champions-League-Gruppen: Schwere Gegner für den FC Bayern München möglich

Wenn um 18 Uhr am heutigen Donnerstag, 31. August also die Gruppen gelost werden, kann das für den FC Bayern München vieles bedeuten. Verschiedene machbare Konstellationen sind möglich. Es droht eventuell aber auch eine echte Hammergruppe. Wichtig zu erwähnen ist noch: In der Gruppenphase kann man nicht auf Teams aus demselben Land treffen. Bedeutet für den deutschen Rekordmeister: Borussia Dortmund und RB Leipzig in Topf zwei sowie Union Berlin in Topf vier sind als Gegner nicht möglich. Ebenfalls heißt das aber: Es ist für die Münchner nicht möglich, sowohl auf Inter Mailand als auch Lazio Rom zu treffen.

Eine (auf dem Papier) machbare Gruppe mit dem FC Bayern wäre etwa folgende Aufteilung:

FC Bayern München

FC Porto

Roter Stern Belgrad

Celtic Glasgow

Gegen Belgrad konnten sich die Münchner in den vergangenen Jahren bereits öfter in der Gruppe durchsetzen. Bei Porto erinnert man sich als FCB-Fan zuletzt vor allem an das furiose 6:1 im Viertelfinal-Rückspiel 2015. Auch Celtic Glasgow ließ man zuletzt 2017 in der Gruppenphase hinter sich. Dennoch sind diese Teams natürlich mitnichten „Frei-Lose“.

Es kann aber auch eine deutlich härtere Konstellation drohen:

FC Bayern München

Real Madrid

AC Mailand

Newcastle United

Nicht nur hätte man dann CL-Rekordsieger Real Madrid in der Gruppe. Auch das derzeit starke Team der AC Mailand (momentan Tabellenführer der Serie A) und das sich mittlerweile im oberen Bereich der Premier League festsetzende Newcastle United könnten als Gegner dazukommen. Hier dürften die Münchner sich wahrscheinlich auf schwere Partien einstellen.

Champions-League-Auslosung: Die Termine der Gruppenspiele des FC Bayern München - Endspiel am 1. Juni 2024

Unabhängig wie die Auslosung um 18 Uhr heute (live auf DAZN) ausgeht: Die Termine für die Gruppenphase sind bereits terminiert. In den folgenden Wochen erwarten den FC Bayern München dienstags oder mittwochs internationale Abendspiele:

1. Spieltag: 19./20. September

2. Spieltag: 3./4. Oktober

3. Spieltag: 24./25. Oktober

4. Spieltag: 7./8. November

5. Spieltag: 28./29. November

6. Spieltag: 12./13. Dezember

Die jeweils Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich danach für die K.O.-Phase. Diese wird kurz vor Weihnachten, am Montag, 18. Dezember, ausgelost. Auch hier stehen die Termine im kommenden Jahr bereits fest. Diese werden, mit Ausnahme des Finalspiels, erneut dienstags und mittwochs ausgetragen. Die Termine lauten wie folgt:

Achtelfinale: 13./14. und 20./21. Februar 2024 (Hinspiele) sowie 5./6. und 12./13. März 2024 (Rückspiele)

Viertelfinale: 9./10. April 2024 (Hinspiele) sowie 16./17. April 2024 (Rückspiele)

Halbfinale: 30. April/1. Mai 2024 (Hinspiele) sowie 7./8. Mai (Rückspiele)

Finale: Samstag, 1. Juni 2024, 21 Uhr im Wembley Stadion (London)

Champions-League-Saison 2023/24: FC Bayern München winken hohe Prämien für erfolgreiches Turnier

An das Wembley-Stadion dürfte der FC Bayern gute Erinnerungen haben: Hier gewannen die Münchner bereits 2013 gegen Borussia Dortmund mit einem 2:1 den Champions-League-Pokal. Mit einem guten Abschneiden in Europas Königsklasse geht auch eine massive Finanzspritze einher:

Allein für die Teilnahme an der Gruppenphase erhält ein Verein bereits 15,64 Millionen Euro. Pro Sieg in den Gruppenspielen kommen weitere 2,8 Millionen, pro Unentschieden 0,93 Millionen dazu. Der Einzug ins Achtelfinale bringt weitere 9,6 Millionen Euro. Noch mehr Geld gibt es dann für eine Viertelfinal- (10,6 Millionen) und eine Halbfinal-Qualifikation (12,5 Millionen). Gewinnt der FC Bayern dann sogar die Champions League, warten weitere 20 Millionen. Aber selbst als Final-Verlierer erhält man noch eine Prämie von 15,5 Millionen Euro.

