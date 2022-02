Höchste Auszeichnung für langjährige Bürgermeisterin ‒ Christine Strobl wird neue Ehrenbürgerin von München

Von: Jonas Hönle

Die langjährige Bürgermeisterin Christine Strobl wird neue Ehrenbürgerin von München. © picture alliance / dpa

Christine Strobl war lange Bürgermeisterin und Mitglied im Stadtrat. Für ihr Engagement erhält sie die höchste Auszeichnung der Stadt München und wird neue Ehrenbürgerin.

Die Vollversammlung des Stadtrats hat heute beschlossen, dass die langjährige Bürgermeisterin Christine Strobl neue Ehrenbürgerin der Stadt München wird. Der Politikerin wird damit die höchste Auszeichnung der Landeshauptstadt als Dank für ihr Engagement zum Wohle der Stadt und ihrer Bürger verliehen.

Christine Strobl war und ist eine der ganz starken Frauen in unserer Stadt. Als Bürgermeisterin hat sie 14 Jahre lang die Bildungs- und Sozialpolitik entscheidend mitgeprägt und war das soziale Gesicht der Stadtverwaltung. Zahlreiche städtische Initiativen für Bildungsgerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit – und natürlich auch im Sport und in einer Vielzahl anderer Themenbereiche – gingen mit auf ihre Impulse und Tatkraft zurück.

Christine Strobl begann 1982 im Alter von 21 Jahren ihre aktive politische Laufbahn. 1985 wurde sie Vorsitzende der Münchner Jusos, 1990 wurde sie zum ersten Mal in den Stadtrat gewählt. Damals beschäftigte sie sich vornehmlich mit Umwelt- und Verkehrsthemen, war Sprecherin im Verwaltungs- und Personalausschuss und 2002 schließlich stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion.

Von 2006 bis 2014 war Strobl zweite Bürgermeisterin von München, von 2014 bis 2020 übernahm sie das Amt der dritten Bürgermeisterin. Schwerpunkte ihrer Tätigkeit in der Stadtspitze waren Sozial-, Bildungs-, Sport- und Jugendthemen.

2020 verabschiedete sich Christine Strobl aus dem Münchner Rathaus.Lesen sie das Hallo-Interview zu ihrem Abschied.

Auch heute engagiert sich Christine Strobl weiter ehrenamtlich für die Gesellschaft. Sie unterstützt zum Beispiel als Mitglied der Kommission die Aufklärung von Missbrauchsfällen in Heimen. Auch in der Förderstiftung des ICP für Menschen mit Behinderung, im Kuratorium der Lebenshilfe und in der Stiftung Lichtblick für Kinder- und Jugendhilfe, im Beirat des Christophorus Hospizvereins und in der Frauenkommission der Erzdiözese München und Freising ist sie aktiv.

Christine Strobl erhielt die Medaille „München leuchtet – Den Freundinnen und Freunden Münchens“ in Gold, die Kommunale Verdienstmedaille, die Jubiläumsmedaille in Gold sowie die Goldene Bürgermedaille von der Stadt München. 2021 hatte der Ältestenrat des Stadtrats beschlossen, ihr den Goldenen Ehrenring für herausragende Verdienste um den Sport in München zu verleihen.

Als neue Ehrenbürgerin gesellt sich Christine Strobl zu derzeit zwölf weiteren Münchner Ehrenbürgern.:

Dr. Gertraud Burkert

Dr. Hubert Burda

Dr. h.c. Charlotte Knobloch

Dr. h.c. Michael Krüger

Philipp Lahm

Michaela May

Professor Dr. Dr. h.c. Bruno Reichart

Dr. Rachel Salamander

Jutta Speidel

Heinrich Traublinger

Altoberbürgermeister Christian Ude

Herzog Franz von Bayern

