Festring Allach sucht für Veranstaltung auf dem Oertelplatz noch Anbieter aus dem Stadtbezirk

Von: Ursula Löschau

Teilen

Auf dem Oertelplatz soll es heuer einen Christkindlmarkt geben. © Ursula Löschau

Der Christkindlmarkt Allach soll dieses Jahr erstmals auf dem Oertelplatz stattfinden. Dafür suchen die Veranstalter noch Standlbetreiber.

Allach Dieses Jahr soll es endlich klappen: Nach zwei Corona-bedingten Absagen will der Festring Allach heuer von Donnerstag, 15., bis Sonntag, 18. Dezember, zum ersten Allacher Christkindlmarkt auf dem Oertelplatz einladen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Der örtliche Bezirksausschuss sichert die Veranstaltung mit einem Zuschuss von knapp 10 000 Euro finanziell ab. Allerdings sind bisher nicht alle der zwölf geplanten Verkaufsstände besetzt. Für vier sucht der Festring noch Anbieter wie Künstler und Kunsthandwerker am besten direkt aus dem Stadtbezirk, wie Florian Wimmer (CSU), aktiv im BA und im Vereinsvorstand, betont.

Christkindlmarkt Allach auf dem Oertelplatz: Lokale Standlbetreiber gesucht

„Wir wollen keine Gewerbetreibende aus ganz Deutschland, die bei uns irgendwelches unpersönliches Zeug verkaufen. Der Christkindlmarkt soll zu Allach-Untermenzing passen“, sagt er und ergänzt: „Das Gemütliche steht im Vordergrund. Dort trifft man Leute, die man kennt, und kauft im besten Fall auch bei Leuten, die man kennt.“ Unter anderem haben sich schon örtliche Händler und Hersteller mit Holz- und Töpferarbeiten sowie handgefertigten Geschenkartikeln, Dekoration und Christbaumschmuck angemeldet. Auch für Würstel und Glühwein ist bereits gesorgt. Und das Familienzentrum (FAM) Allach kümmert sich an den vier Markttagen jeweils nachmittags mit einem Kinderprogramm auf dem Oertelplatz um die kleinsten Besucher.



Die Standmieten zwischen 37,50 und 75 Euro für eine halbe oder ganze Verkaufsbude über den gesamten Zeitraum sind laut Wimmer bewusst niedrig gehalten. Das ermögliche der BA mit seinem Zuschuss. Zudem könne der Verein damit die Betriebskosten abdecken. Eröffnung ist am 15. Dezember ab 16 Uhr. Freitags, samstags und sonntags ist jeweils von 12 bis 21 Uhr Marktbetrieb.

Für den Pasinger Christkindlmarkt werden nach wie vor händeringend Standlbetreiber gesucht.

Ein Christbaum wird dabei nicht fehlen. Den stellt auch der Fest­ring auf – bereits am Samstag, 26. November. Und der BA finanziert diesen Beitrag zur (vor)weihnachtlichen Stimmung mit 600 Euro. Bei der Beleuchtung hält sich der Verein an die Vorgaben, die die Stadtspitze kürzlich für ganz München angekündigt hat: „Wir verwenden LED-Lichter und der Baum wird nur in den Abendstunden zeitlich begrenzt leuchten“, sagt Wimmer.

Für Standlbetreiber Wer sich für einen Stand auf dem ersten Allacher Christkindlmarkt interessiert, bekommt per E-Mail unter christkindlmarkt@festring-allach.de alle Infos.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.