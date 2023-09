Neue Töne in München: Christoph Demmler wird neuer Kantor für Prodekanat West

Von: Ursula Löschau

Teilen

An der Orgel der Christuskirche wird Christoph Demmler künftig häufig sitzen. © Stefanie Wist

Christoph Demmler (39) wird neuer Kantor der Christuskirche und für das Prodekanat West. Er übernimmt die Aufgaben von Andreas Hantke, der im Juni 2022 in den Ruhestand gegangen ist.

München ‒ „Ich habe im Kinderchor mitgesungen, noch bevor ich lesen und schreiben konnte“, erinnert sich Christoph Demmler. Das hat den heute 39-jährigen Kirchenmusikdirektor, wie er selbst sagt, „so sehr beeindruckt und geprägt“, dass sein Berufswunsch schon früh feststand.

Ab sofort will er diese Begeisterung für Musik als neuer Kantor der evangelischen Christuskirche am Dom-Pedro-Platz an die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde und alle anderen Besucher dortiger Angebote weitergeben.

Kantor Christoph Demmler will bei seiner neuen Aufgabe in München „auch neue Töne anschlagen“

Demmler übernimmt die Aufgaben von Andreas Hantke, der im Juni 2022 in den Ruhestand gegangen ist. In den vergangenen zehn Jahren war der gebürtige Berliner in der evangelischen Michaelskirche Ottobrunn als Kantor und Ausbilder für den Kirchenmusiker-Nachwuchs tätig. Die offene Stelle in Neuhausen reizte ihn.

„Der große Chor der Christuskirche ist eine Instanz in der kirchenmusikalischen Landschaft in München und weit darüber hinaus“, sagt er. Aber auch das „hohe Niveau“ der anderen Ensembles ‒ Kammer-, Kinder- und Jugendchöre ‒ gelte es zu halten, betont er.

Zudem will er „schauen, wie man die Menschen wieder stärker locken und ansprechen kann“ und dazu „auch neue Töne anschlagen“. Der 39-Jährige erklärt: „Es gibt viele großartige Kompositionen, die in Deutschland bisher kaum gespielt wurden.“ Er denkt beispielsweise an Werke von Carl Philipp Emanuel Bach, einem Sohn von Johann Sebastian Bach.

Christoph Demmler wird neuer Kantor der Christuskirche und für das Prodekanat West

Außerdem hat er diejenigen im Blick, die mit klassischer Kirchenmusik bisher eher wenig anfangen können. „Bei einer so großen Gemeinde muss man auch an die denken, die zum Beispiel lieber Gospel oder auch andere populäre Musik hören mögen“, meint er. Das klassische Repertoire wolle er jedoch selbstverständlich ebenso pflegen. „Das möchten die Leute und das gefällt auch mir.“

Christoph Demmler ist künftig übrigens auch für die Betreuung der Kirchenmusik in der evangelischen Stephanuskirche an der Nibelungenstraße zuständig. Zudem ist er neuer Kantor des Prodekanats München-West. Als solcher ist er Ansprechpartner für die angeschlossenen Gemeinden im Westen, wenn es um kirchenmusikalische Fragen sowie die Pflege der Orgeln und Glocken geht. Für die benachbarten Gemeinden ohne eigenen hauptamtlichen Kirchenmusiker bietet er auch Orgelunterricht an.



Die Gemeinde kann Christoph Demmler bei seinem Einführungsgottesdienst am Sonntag, 17. September, kennenlernen. Beginn ist um 17 Uhr in der Christuskirche. Gestaltet wird die Feier von Dekanin Claudia Häfner und Pfarrerin Stefanie Wist.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.