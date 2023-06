Über 500.000 Menschen: Christopher Street Day in München bricht Rekorde

Von: Benedikt Strobach

181 Wagen, 60.000 Teilnehmende, 460.000 Besuchende: Der Christopher Street Day (CSD) in München brach 2023 mehrere Rekorde. © dpa/Uwe Lein

Der Christopher Street Day (CSD) in München hat Rekorde gebrochen. Über 500.000 Menschen nahmen an der Parade teil ‒ aktiv oder als Besucher.

München ‒ München hat es am Samstag wieder bewiesen: Die Stadt kann friedlich und bunt feiern. Etwa 520.000 Menschen haben am gestrigen Christopher Street Day (CSD) teilgenommen. Am kilometerlangen Demonstrationszug beteiligten sich 60.000 Personen aus mehr als 180 Gruppen und Initiativen. 460.000 Menschen nahmen als Besucher teil. Die CSD-Parade ist das Highlight der Pride Weeks, die in München von Samstag, 10. Juni, bis zum heutigen Sonntag, 25. Juni, stattfinden.

Christopher Street Day in München: 520.000 Menschen brechen Rekord bei CSD-Demonstrationszug

Die Polizei, die mit 250 Beamten im Einsatz war, meldete, dass es dabei zu keinerlei Vorfällen gekommen sei. Beim Straßenfest rund um den Marienplatz wurde außerdem bei bestem Wetter zu Live-Musik gefeiert, nachts sollte die Party beim „Rathaus Clubbing“ im neuen Rathaus weitergehen.

Die gute Stimmung dürfe aber nicht über die grundsätzliche Entwicklung im Freistaat hinwegtäuschen, betonte Münchens zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne). Sie hielt anstelle von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) die offizielle Rede der Stadt. „Zwischen 2010 und 2021 haben sich Delikte gegen queere Menschen versiebenfacht“, mahnte Habenschaden an. Derzeit stehe viel auf dem Spiel, was Generationen von Aktivisten erkämpft hätten. „Gleichstellung und Akzeptanz müssen ernst gemeint sein. Sie brauchen Überzeugung. Sie brauchen eine klare Haltung.“

Habenschaden schloss sich der Forderung der Demonstranten nach einem queeren Aktionsplan in Bayern an. CSDs in ganz Bayern hatten sich dafür zusammengetan. Ein Kritikpunkt: In allen anderen Bundesländern gibt es einen solchen bereits. „Sonst sind wir doch immer bei allem ganz vorne und die Besten im Lande“, sagte Habenschaden. Zumindest höre man das in jeder Politikerrede. Die diesjährige CSD-Parade wurde deshalb unter das Motto „Queerer Aktionsplan Bayern jetzt!“ gestellt.

Vergangene Woche gab Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) dann einen solchen Aktionsplan zur Stärkung der Rechte und Teilhabe queerer Menschen im Freistaat bekannt. Ihre Partei hatte in München jedoch im Vorfeld des CSD für Diskussionen gesorgt. Der Grund: Die Partei hatte eine geplante Drag-Queen-Lesung für Kinder in der Stadtbibliothek Bogenhausen kritisiert ‒ und war im Anschluss von den Veranstaltenden vom CSD ausgeladen worden.

Der Christopher Street Day erinnert an den ersten bekannt gewordenen Aufstand von Homosexuellen gegen Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street am 28. Juni 1969. Im Gedenken an diesen Tag gehen seitdem Menschen auf der ganzen Welt auf die Straße. Im vergangenen Jahr hatten beim CSD in München nach Angaben der Polizei mehr als 350.000 Menschen gefeiert - die Parade kam nach Schätzungen der Behörde auf rund 25.000 Teilnehmende.

Nach Christopher Street Day in München: Dieses Programm gibt es am Sonntag bei den Pride Weeks

Auch am heutigen Sonntag ist beim Straßenfest im Zuge der Pride Weeks in München viel geboten. In der Innenstadt sind bis 22 Uhr ein Kulturprogramm auf zwei Bühnen, eine Partyarea, ein Biergarten und zahlreiche Infostände geboten. Außerdem gibt es in der Sendlinger Straße die Musikinsel „The Werkroom“ mit durchgehender musikalischer Begleitung und Gastroständen. Ab 14 Uhr öffnet das „Diversity-Café“ in der Blumenstraße 29. Dort können sich alle Personen bis 27 Jahre in ruhiger Atmosphäre mit Freunden treffen oder andere LGBTIAQ*-Jugendliche kennenlernen.

Weitere Angebote sind:

Ab 14 Uhr: Feier in der Roten Sonne, Maximiliansplatz 5

Von 14.30 bis 17.30 Uhr: Kurzfilmvorführung im Werkstattkino, Fraunhoferstraße 9: „Die Geschichte von Queer und Feminismus in China“. ANschließend Online-Diskussion mit Pei (Queer Squad).

Von 19 bis 20.30 Uhr: „Joy 2022“-Komposition aus Bewegung, Text, sexuellen Praktiken, kunsthistorischen Bezügen und Klängen im Schauspielhausder Münchner Kammerspiele, Maximilianstraße 26-28.

Von 19 bis 1 Uhr: CSD-Ausklang in der Prosecco Bar, Theklastraße 1.

Ab 19.30 Uhr: Premierenproduktion „Sphären.01“ im Prinzregententheater, Prinzregentenplatz 12, mit vier neuen Ballett-Stücken.

Ab 22 Uhr: Pride Weeks Closing Party im NY.Club, Elisenstraße 3.

