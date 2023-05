Streit um CSU-Teilnahme am CSD: Protest gegen Hasskriminalität geplant

Mehrere Aktionen wegen zunehmender Gewalt gegen LGBTIQ*-Gemeinde – Streit um Teilnahme der CSU an CSD-Parade

27 000 Teilnehmer bei der Parade und insgesamt 400 000 Besucher waren laut Veranstalter im vergangenen Jahr beim Christopher-Street-Day in München. © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Die CSU hat von den Veranstaltern des CSD in München eine Absage für einen Wagen auf der Parade erhalten. Dieses Jahr steht der Kampf gegen Hass beim CSD im Fokus.

München ‒ Wer ist tolerant und wer nicht? Diese Frage wird aktuell in München gestellt. Anlässlich der Kritik aus Reihen der Münchner CSU an einer geplanten Drag-Queen-Lesung für Kinder in der Stadtbibliothek Bogenhausen wurde die Partei nun offiziell von der Pride-Parade zum Christopher-Street-Day (CSD) am Samstag, 24. Juni, ausgeladen. CSU-Sprecherin Ann-Kathrin Gerke bestätigt unserer Zeitung: „Wir hatten uns für einen Wagen beworben, haben jetzt aber die offizielle Absage erhalten.“ Der Vorwurf der Veranstalter: Wer polemisch arbeite, sei beim CSD nicht am richtigen Ort.

Dem entgegnen die Christsozialen in einer Mitteilung: „Eine solche Kritik rechtfertigt nicht den Ausschluss einer demokratischen Partei von der CSD-Parade. Wer Vielfalt feiert, muss auch vielfältige Meinungen akzeptieren.“ Ganz aufgegeben habe man die Hoffnung auf eine Teilnahme noch nicht. Man gehe weiter davon aus, Teil der Parade zu sein, zitiert die tz CSU-Chef Manuel Pretzl.

Streit um CSU-Teilnahme am CSD: Vereint im Kampf gegen Hasskriminalität?

Dabei wäre gemeinsames Werben für Toleranz aktuell wichtiger denn je. Bei den bundesweit registrierten queer-feindlichen Straftaten hat die Polizei im Jahr 2021 eine deutliche Steigerung festgestellt: Straftaten aufgrund der sexuellen Orientierung sind um rund 50 Prozent auf 870 Delikte angestiegen. Im Themenfeld „Geschlecht oder sexuelle Identität“ sogar um 66 Prozent auf 340 Delikte, so ein Bericht aus dem Bundesinnenministerium.

Meist würde aber keine Anzeige erstattet, sagt Bettina Glöggler von Strong!, der LGBTIQ*-Fachstelle gegen Diskriminierung und Gewalt in Bayern. Die meisten Taten ereignen sich in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Flüchtlingsunterkünften, sagt Glöggler.



Streit um CSU-Teilnahme am CSD: Protest gegen Hasskriminalität geplant

Deshalb startet die städtische Koordinierungsstelle zur Gleichstellung von LGBTIQ* hierzu gemeinsam mit dem Polizeipräsidium München und der Fachstelle Strong! jetzt die Kampagne „Zeig Flagge. Zeig’s an!“. Ziel ist es, Straftaten gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans*, inter* und queere Menschen sichtbarer zu machen und der Strafverfolgung zuzuführen.



Weiteres sichtbares Zeichen schon vor der CSD-Parade: Am Mittwoch, 17. Mai, gibt es ab 19.30 Uhr einen Protestmarsch vom Marienplatz durch die Altstadt über die Maximilianstraße in Richtung Landtag. Gefordert wird ein Aktionsplan für Bayern. Dieser soll unter anderem gezielte Maßnahmen an Schulen und in ländlichen Region benennen, um queerfeindlicher Gewalt entgegenzuwirken. Der bayerischen Staatsregierung fehle Sensibilität und Wissen über die queere Lebensform. „Es braucht Handlung, nicht nur Worte!“, betont Tobias Oliveira Weismantel vom Münchner CSD-Team.

sd/lit

