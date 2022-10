Clearingstelle für Menschen ohne Krankenversicherung in München ‒ Vermittlung und medizinische Versorgung

Die Clearingstelle Gesundheit für Menschen ohne Krankenversicherung wird dauerhaft fortgeführt.

Die Stadt München führt die Clearingstelle für Menschen ohne Krankenversicherung dauerhaft fort. Betroffene können sich für medizinische Versorgung und Vermittlung dorthin wenden.

Rund 2000 Menschen in München haben keine Krankenversicherung. Die größte Gruppe stellen dabei arbeitssuchende EU-Bürger ohne Anspruch auf Sozialleistungen dar. Aber auch deutsche Staatsbürger und Menschen aus Drittstaaten – oft mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus – sind betroffen.

Laut Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) sind auch ehemals Selbstständige, die ihre privaten Krankenkassenbeiträge nicht mehr zahlen können, betroffen.

Die Stadt München hat daher beschlossen die Clearingstelle Gesundheit für Menschen ohne Krankenversicherung dauerhaft fortzuführen und mit knapp 300.000 Euro jährlich zu finanzieren.

Stadt München führt Clearingstelle für Menschen ohne Krankenversicherung dauerhaft fort

Die von Condrobs e.V. betriebene Clearingstelle in München bietet Betroffenen niederschwelligen Beratung und Vermittlung an. Zudem sprechen Streetworker obdachlose Menschen im öffentlichen Raum an und verweisen auf das Angebot.

In der dreijährigen Projektphase war es gelungen, über die Hälfte der Menschen, die am Projekt teilnahmen, wieder in die gesetzliche Krankenversicherung zu vermitteln.

Wir dürfen die Menschen in unserer Stadt, die keinen Versicherungsschutz haben, nicht ihrem Schicksal überlassen. Viele von ihnen gehen aus Sorge vor hohen Kosten nicht zum Arzt oder verzichten auf die Impfung ihrer Kinder. Das darf nicht sein.

Medizinische Versorgung für Menschen ohne Krankenversicherung in München

Allerdings sind auch Menschen ohne Krankenversicherung nicht von medizinischer Versorgung ausgeschlossen. Die Stadt München hat für die Betroffenen eine einen Gesundheitsfonds über jährlich 500.000 Euro auf Dauer eingerichtet.

Voraussetzung dafür ist, dass sie sich an die Clearingstelle wenden, die Notwendigkeit der Behandlung medizinisch festgestellt wurde, keine alternativen Finanzierungsmöglichkeiten bestehen und der Lebensmittelpunkt in München liegt.

Beratungen in der Clearingstelle finden nur nach Terminabsprache statt. Weitere Informationen unter https://www.condrobs.de/einrichtungen/clearingstelle

