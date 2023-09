Bei Keramikmeister Klaus Heigl bleibt Handarbeit das A und O

Zwischen Tradition und Technik: So verändern Computer, 3D-Druck und KI das Handwerk in München

Von: Romy Ebert-Adeikis

Computer, Smartphone und Internet spielen im Handwerk immer öfter eine Rolle. © Weihnstephan

Ob in der Zahntechnik oder beim Schreiner: Hier entwickelt sich etwas. Wie Computer, 3D-Druck & KI das Handwerk in München verändern.

München ‒ Ohne Computer, Smartphone oder Internet geht im Alltag heute wenig. Auch im Handwerk spielen sie immer öfter eine Rolle: „Es gibt einige sehr spezialisierte Betriebe, die im Grunde genommen nur noch am Computer arbeiten“, sagt Frank Hüpers, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Handwerkstages.

Zunehmende Technisierung im Handwerk in München ‒ mit Auswirkungen auch auf die Ausbildung

Beispiel Schreiner: „Den klassischen Meister Eder gibt es noch hier und da, aber viele sind inzwischen sehr modern aufgestellt.“ Dann entsteht jedes Werkstück zunächst am Bildschirm ‒ und erst später in der Realität. Die zunehmende Technisierung vieler Berufe hat auch Auswirkungen auf die Ausbildung.

„Der Anteil an Gymnasiasten im Handwerk nimmt zu“, erklärt Hüpers. Noch kommen gut 50 Prozent der Lehrlinge von den Mittel- und Realschulen. Es sei ein Vorurteil, dass diese Azubis aber mehr Probleme mit der zunehmenden Komplexität hätten. Eine Entwicklung, die auch im Handwerk langsam Einzug hält, ist die Künstliche Intelligenz (KI).

„Da wird es sicher Anwendungsmöglichkeiten geben, zum Beispiel bei der Erstellung von Plänen“, sagt Franz Xaver Peteranderl, Präsident der Handwerkskammer München und Oberbayern. Gleichwohl ist sich sein Kollege Hüpers sicher: „Der Mensch selbst wird nicht ersetzt werden können. Handwerk wird immer auch handwerklich bleiben.“

Zahntechniker: „Computerarbeitsplätze sind bei uns heutzutage völlig normal“

Fotostudio, Scanner und Tablet: So richtig nach Handwerk klingt das nicht. Und doch gehört das alles zum Betrieb von Zahntechnikermeister Michael Seitz in Giesing dazu. „Der Beruf ist in vielen Bereichen nicht mehr vergleichbar mit dem, den ich einmal gelernt habe“, sagt der 61-Jährige, der seit 1996 selbstständig ist. Vor allem in den vergangenen zehn Jahren sei der Sprung „riesig“ gewesen.

Das gehe bei den Materialien für den Zahnersatz los: Statt dafür in der Werkstatt Metalle zu vergießen, werden Seitz heute Teile aus Presskeramiken hergestellt oder als Zirkongerüste konstruiert und gefräst ‒ auf Grundlage eines digitalen Modells, das sein Betrieb am Computer erstellt hat.

Damit das geht, kommt inzwischen oft schon beim Zahnarzt Technik zum Einsatz: „Digitale Abdruckformen nehmen zu. Mit Fotozellen an einem Stick werden die Zähne im Mund abgescannt“, erklärt Seitz. Sein Dentallabor erhält die 3D-Dateien dann direkt auf den Computer.

Gebiss-Abdrücke erhält Michael Seitz oft als Computerdatei. © Romy Ebert-Adeikis

„Wir haben sogar einen Kollegen, der 80 Prozent seiner Zeit am Computer arbeitet“

„Normale“ Gips-Abdrücke werden eingescannt. Mithilfe der 3D-Ansichten und Fotoaufnahmen der Patienten erstellen Seitz und sein Team zunächst am Computer Kronen, Zahnprothesen und Implantate. Mittels 3D-Druck oder Frästechnik werden sie später Realität.

„Die technischen Möglichkeiten sind spannend, weil sie viele Qualitätssteigerungen mit sich bringen. So präzise konnte man früher allein händisch nicht arbeiten“, weiß der Zahntechnikermeister. Weil so viele Prozesse inzwischen digitalisiert sind, geht es ohne Computerarbeitsplätze in seinem Betrieb nicht. „Wir haben sogar einen Kollegen, der 80 Prozent seiner Zeit am Computer arbeitet.“

Wortwörtlich Handwerk ist noch beim Veredeln und Polieren gefragt, wenn Schicht für Schicht Porzellan oder Keramik aufgetragen wird, um die Kronen zu komplettieren. Allerdings: Bei Seitz können die Zahntechniker mithilfe von Tablets direkt am Werktisch jederzeit ihre Arbeit mit dem digitalen Modell vergleichen.



Am Ende angekommen ist die Entwicklung in dem Handwerk noch nicht, glaubt Seitz. „Künstliche Intelligenz wird der nächste Schritt sein.“ Sie könnte den Zahnersatz vorplanen, den ein Mitarbeiter dann prüft und individuell anpasst. „In fünf Jahren wird das gang und gäbe sein.“

Bei Keramikmeister Klaus Heigl bleibt Handarbeit das A und O

Klaus Heigl wirft einen Klumpen Ton auf seine Drehscheibe und stützt sich darauf. Während das Gerät an Fahrt aufnimmt, reduziert der Keramikermeister nach und nach den Druck und zieht eine Tasse nach oben. „Das Einzige, was sich da seit meiner Lehre geändert hat, ist, dass die Drehscheibe heute nicht mehr per Fuß, sondern mit Strom betrieben wird“, sagt der 63-Jährige, der seit 1999 seine Werkstatt an der Westendstraße hat.

Bei Keramikmeister Klaus Heigl bleibt Handarbeit das A und O. © Romy Ebert-Adeikis

Auch der Brennofen ist heute aus leichterem Material als Ende der 70er-Jahre, die Farben inzwischen ohne Schwermetalloxide. Heigls Arbeit selbst – das Drehen, Dekorieren, Brennen und Glasieren seiner Gebrauchskeramik ‒ habe sich aber nicht verändert, sei weiterhin pure Handarbeit. Anders als in der industriellen Produktion: „Da werden etwa Glasuren maschinell aufgetragen“, weiß er. „Die sehen natürlich ganz glatt aus.“

Er hingegen fertige schon immer eher für Liebhaber von Handarbeit. „Aussterben wird das Handwerk nicht. Es hat ja schon 5000 Jahre überdauert“, sagt Heigl. „Es wird aber andere Formen annehmen, etwa bei der Vermarktung.“ Während er seine Werke vor allem auf Märkten vertreibt, seien junge Kollegen meist im Internet und mit Kursen präsent.

Brauen mit Künstlicher Intelligenz bei der Bayerischen Staatsbrauerei Weihnstephan

„Viele haben ein romantisiertes Bild vom Bierbrauen“, sagt Anton Hirschfeld, Marketing Manager der Bayerischen Staatsbrauerei Weihenstephan in Freising. „Dabei steht schon seit Jahrzehnten keiner mehr mit dem Paddel an der Maischepfanne“, ergänzt Braumeisterin Sina Fürlauf.

Braumeisterin Sina Fürlauf ist im Qualitätsmanagement der Bayerischen Staatsbrauerei Weihenstephan in Freising tätig. © Romy Ebert-Adeikis

Die 30-Jährige ist im Qualitätsmanagement der Brauerei tätig und weiß: „Heutzutage wird alles automatisch überwacht. Der Brauer ist oft Beobachter.“ Schon lange nutzen die Mitarbeiter dafür Sensoren in den Sudkesseln und Tanks sowie Bildschirmdisplays. „Es werden tausende Daten erhoben, das kann ein Mensch nicht alles im Blick behalten.“

Seit August hilft dabei Künstliche Intelligenz (KI), die Temperaturen, Fließgeschwindigkeiten oder Ventilöffnungen selbstständig auswertet und Anomalien feststellt. „So können wir Maschinenteile warten, bevor sie kaputtgehen und Produktionsausfälle vermeiden.“ Damit das funktioniert, wurden seit Herbst 2022 Informationen in das System eingespeist.

KI könnte in Zukunft noch eine größere Rolle spielen

In Zukunft könnte KI aber noch eine größere Rolle spielen. „In einigen Brauereien wird damit bereits in der Rezeptentwicklung experimentiert“, sagt Fürlauf. In Weihenstephan werde nur dort automatisiert, wo signifikante Verbesserungen möglich sind ‒ etwa bei Routineaufgaben. Die Produktentwicklung oder Qualitätsprüfung gehört nicht dazu: „Bei uns geht kein Bier raus, das nicht vom Braumeister verkostet wurde. Das kann keine KI ersetzen“, betont Hirschfeld.

