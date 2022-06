Corona in München und Bayern: Keine Änderung bei Inzidenz für Stadt und Land

Zum Wochenstart hat das RKI die aktuellen Inzidenzen veröffentlicht. In München und Bayern hat sich dabei eher wenig geändert.

Für Montag, 13.Juni, meldet das Robert Koch-Institut (RKI) eine 7-Tages-Inzidenz in München von 320,2. Im Vergleich zum Vortag hat sich diese kaum verändert, dort lag sie bei 320,7. Im Landkreis München beträgt die Inzidenz aktuell 245,1.

Für ganz Bayern wird eine Inzidenz von 300,1 gemeldet, hier sank der Wert leicht. Deutschlandweit beträgt die Inzidenz 331,8.

An Wochenenden und Feiertagen übermittelt das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) keine Fallzahlen an das RKI, weshalb es an Montagen noch zu Verzerrungen bei der Inzidenz kommen kann. Diese Fälle werden im Laufe der Woche nachgemeldet.

Corona in München und Bayern: Die Lage auf den Intensivstationen

Laut Divi Intensivregister sind auf den Münchner Intensivstationen aktuell 417 von 444 Betten belegt. Elf Patienten müssen wegen einer Corona-Erkrankung intensivmedizinisch behandelt werden.

In Bayern sind 2604 von 3061 Intensivbetten in den Krankenhäusern belegt. Dabei sind 113 Covid-19 Patienten auf ein Intensivbett angewiesen.

