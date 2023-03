Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland am Freitag ‒ Inzidenz und Covid-Fälle auf Intensivstationen

Von: Sebastian Fuchs

Die aktuellen Inzidenzen für München und Bayern sowie die Krankenhausauslastung. (Symbolbild) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Die Corona-Inzidenz sinkt in München, Bayern und Deutschland am Freitag weiter. Zahlen der Covid-Patienten auf den Intensivstationen der Kliniken im Überblick

München ‒ Die Corona-Inzidenz ist in München, Bayern und Deutschland laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag weiter gesunken. In München bewegen sich die Zahlen in kleinen Schritten weiter Richtung 30er-Marke.

Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Freitag: Weiter sinkende Zahlen laut RKI

In München fällt die Corona-Inzidenz am Donnerstag weiter und liegt bei 34,5. Gestern betrug der Wert 35,8, vor einer Woche 42,5.

In Bayern zeichnet sich ein ähnlicher Trend ab: Die Inzidenz fällt nach Angaben des RKI auf 34,9 am Freitag. Zum Vergleich: Gestern betrug der Wert 36,4, in der Vorwoche 43,5.

Für Deutschland meldet das RKI ebenso eine niedrigere Inzidenz von 39,0 (Vortag: 40,4; Vorwoche: 47,0). Die höchsten Corona-Zahlen werden in Saarland gemeldet (63,5), wobei der Wert auch hier stetig sinkt. Die niedrigste Inzidenz wird mit 24,0 in Baden-Württemberg gemeldet.

Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland von heute in Kürze

Corona-Inzidenz heute Corona-Inzidenz gestern Corona-Inzidenz Vorwoche München 34,5 35,8 42,5 Bayern 34,9 36,4 43,5 Deutschland 39,0 40,4 47,0

Diese Angaben liefern jedoch nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Vergleiche der Zahlen sind wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich.

Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken in München, Bayern und Deutschland

In München werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 10.40 Uhr) 29 Covid-Patienten (Vortag: 25, Vorwoche: 24) auf Intensivstationen der Kliniken behandelt. Der Anteil der Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten beträgt 6,56 Prozent. Von insgesamt 442 Intensivbetten in den Kliniken sind 13 nicht belegt.

In den Kliniken in Bayern sind von insgesamt 3109 Intensivbetten (Vortag: 3117) 327 nicht belegt (10,51 Prozent). Auf den Intensivstationen liegen 189 Covid-Patienten zur Behandlung, davon sind 62 an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

Hinweis des Divi-Intensivregisters: Was bedeuten 10 Prozent freie Betten? Als problematisch wird laut Divi-Intensivregister ein freier Bettenanteil von unter 15 oder sogar unter 10 Prozent angesehen.

In Deutschland werden (Stand: 10.05 Uhr) 1179 Covid-Patienten (Vortag: 1207) auf Intensivstationen behandelt. In den Krankenhäusern sind von 20.523 betreibbaren Intensivbetten aktuell 2354 Betten frei.

