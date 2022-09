Corona-Impfung gegen Omikron-Variante in München ‒ Impfstoff von Biontech und Modern in Impfzentren verfügbar

Von: Jonas Hönle

Teilen

Corona-Impfung gegen Omikron-Varianten mit Impfstoff von Moderna und Biontech ist nun im München als zweiter Booster möglich. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Der an die Omikron-Variante angepasst Corona-Impfstoff von Biontech und Modern ist nun in München als zweiter Booster verfügbar. Wo die Impfung möglich ist...

In München ist der an die Omikron-Variante angepasste Impfstoff von Biontech und Moderna nun in den Impfzentren als zweiter Booster verfügbar. Die Corona-Impfung ist am Gasteig, am Marienplatz und im Olympia-Einkaufszentrum sowie bei den mobilen Impfaktionen möglich.

Zudem ist nun auch der Ganzvirus-Totimpfstoff von Valneva für die Grundimmunisierung von Personen im Alter von 18 bis 50 Jahren im Impfzentrum am Gasteig erhältlich.

Corona-Impfung mit Impfstoff gegen Omikron-Variante von Biontech und Modern in München möglich

Da im Herbst viele Bereiche des Lebens und Veranstaltungen wieder in geschlossenen Räumen stattfinden, will die Stadt München besonders Bürger, die durch Corona gefährdet sind, vor einer schweren Infektion schützen, erklärt Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek. „Die Wirksamkeit einer Impfung lässt mit der Zeit nach, eine Auffrischimpfung bietet einen guten Schutz gegen eine schwere Corona-Erkrankung.“

+++ Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Mittwoch im Überblick. +++

Eine vorherige Registrierung und Terminvereinbarung ist nach wie vor möglich und wird zur Vermeidung von Wartezeiten empfohlen.

Zur Impfung ist ein gültiges Ausweisdokument mitzubringen (Personalausweis oder Reisepass) sowie – falls vorhanden – der gelbe Impfpass und der Nachweis der bisherigen Impfungen mit QR-Code.

Hinweise zu mobilen Corona-Impfaktionen in München

Am Freitag und Samstag, 16. und 17. September, hält der Impfbus jeweils von 10.30 bis 17 Uhr an zwei Stellen beim Tierpark Hellabrunn in Thalkirchen. Am Freitag wird an der U-Bahnstation Thalkirchen (Tierpark, Ecke Schäftlarnstraße) geimpft.

Am Samstag warten die Impfteams auf dem Parkplatz P2 beim „Flamingo Eingang“ des Tierparks (Siebenbrunner Straße) auf Impfwillige.

Impfwillige haben zudem die Möglichkeit, sich bei Bürgerversammlungen vor Ort gegen Corona impfen zu lassen. Geimpft wird jeweils ab 17.30 Uhr bis zum Ende der Bürgerversammlung.

Die nächsten Termine sind:

Mittwoch, 14. September, Bürgerversammlung „Schwabing-West“, Dreifachsporthalle des Adolf-Weber-Gymnasiums, Kapschstraße 4

Donnerstag, 15. September, Bürgerversammlung „Altstadt-Lehel“, Dreifachsporthalle des Adolf-Weber-Gymnasiums, Kapschstraße 4

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.