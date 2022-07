Die aktuelle Corona-Inzidenz für München, Bayern und Deutschland: RKI meldet ungenaue Zahlen

Von: Benedikt Strobach

Inzidenz und Zahl der Corona-Infektionen steigen derzeit in München. © Peter Kneffel/dpa

Die Corona-Inzidenz für München, Bayern und Deutschland steigt weiter. Das Robert Koch-Institut (RKI) weist auf ungenaue Zahlen hin.

Fangen wir so an: München liegt deutlich hinter dem Landkreis Wittmund. Dessen 7-Tage-Inzidenz beträgt derzeit 2736,0. Damit ist der Landkreis deutschlandweiter Spitzenreiter bezüglich der vom Robert Koch Institut (RKI) gemeldeten Corona-Zahlen am Sonntag. Die Stadt München liegt bei 904,0, der Landkreis bei 661,7. Für den Freistaat Bayern beträgt der Wert 916,8, deutschlandweit meldet das RKI 680,1.

Corona in München, Bayern, Deutschland: RKI meldet ungenaue Zahlen am Wochenende

Vergleicht man die Zahlen mit der Vorwoche, ist ein starker Anstieg festzustellen. Am 17. Juli lag die Corona-Inzidenz für München etwa bei 795,1. Auch für Bayern ist der Wert gestiegen (Vorwoche: 848,7). Deutschlandweit betrug die Zahl jedoch am letzten Sonntag 725,1.

Dass die gemeldeten Zahlen schwenken, hat eine Erklärung: Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) übermittelt an Wochenenden und Feiertagen keine Zahlen mehr an das RKI. Daher fällt die Corona-Inzidenz in München und Bayern am Sonntag erfahrungsgemäß verzerrt und geringer als zum letzten Melde-Tag aus. Zum Vergleich: Am Freitag betrug die Inzidenz für München 919,1. Die Fälle werden im Verlauf der Woche nachgemeldet.

Sogar das RKI selbst meldet mittlerweile auf seinen Seiten: „Da am Wochenende nur noch wenige Gesundheitsämter und Landesbehörden Daten an das RKI übermitteln, werden keine Daten am RKI eingelesen, sodass es bei den absoluten Fallzahlen keine Veränderung zum Vortag gibt. Die Änderung der 7-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag beruht lediglich auf einer Änderung des Bezugszeitraums (jeweils 7 Tage vor dem Tag der Berichterstattung).“

Corona in München, Bayern, Deutschland: Die Lage auf den Intensivstationen

Auf den Intensivstationen in Bayern werden laut Divi-Intensivregister aktuell 245 Covid-Patienten (8,45 Prozent der Intensivpatienten) behandelt. Von insgesamt 2900 Intensivbetten in den Kliniken sind 344 noch nicht belegt. In München sind noch 36 Betten frei. Hierbei gilt laut Divi zu beachten: Seit dem 12.12.20 zeigen die Länderkarten nur gemeldete Kapazitäten und Fallzahlen der Erwachsenen-Intensivstationen.