Corona-Inzidenz in München steigt weiter an ‒ die aktuellen Zahlen am Mittwoch

Auch am Mittwoch steigt die Inzidenz in München weiter an. Die Lage auf den Intensivstationen scheint auch kritischer zu werden. (Symbolbild) © Tobias Hase/dpa

Der Trend setzt sich fort - Die Corona-Zahlen in München steigen weiterhin an, wenn auch nur leicht. Die aktuellen Zahlen zu Inzidenz und Intensivbetten übersichtlich zusammengefasst...

München - Die Corona-Zahlen der Landeshauptstadt steigen wie in den vergangenen Tagen und Wochen zum Mittwoch erneut an. Lag die 7-Tages-Inzidenz der Stadt München am Dienstag bei 1792,0 so beträgt sie heute laut Robert-Koch-Institut 1804,1.

Corona-Zahlen in München und Bayern: Inzidenz folgen unterschiedlichen Trends

Im Landkreis liegt die Inzidenz bei 1299,2 (Vortag: 1431,0), sinkt also weiter leicht. Die bayernweite 7-Tages-Inzidenz liegt am Mittwoch bei 2183,4 und ist damit im Vergleich zum Vortag (2185,9) kaum verändert.

Bundesweit verzeichnet das RKI eine Corona-Inzidenz von 1734,2.

Münchner Intensivbetten: Lage im Vergleich zum Vortag ähnlich

Aktuell sind laut DIVI Intensivregister in der Stadt München von 458 Intensivbetten 426 belegt. Damit sind noch knapp 7 Prozent der vorhandenen Betten frei. Die Anzahl der Corona-Patienten, die Intensivbetten belegen, liegt bei 70, davon werden 34 beatmet.

Im Freistaat sind von 3064 vorhandenen Intensivbetten 2698 belegt, 366 Betten und damit 11,95 Prozent sind noch frei. Covid-19-Patienten belegen 428 der bayerischen Intensivbetten.

