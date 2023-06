„Münchner Masterplan - junge Menschen raus aus der Pandemie“ wird fortgesetzt

Von: Kevin Wenger

Die Stadt München verlängert den „Masterplan- junge Menschen raus aus der Pandemie“. (Symbolbild) © dpa/Tobias Hase

Die Stadt München will den erfolgreichen Weg der vergangenen Monate weitergehen und junge Menschen weiterhin auf dem Weg aus der Pandemie unterstützen. Alle Infos:

München ‒ Im Dezember vergangenen Jahres beschloss der Stadtrat ein Unterstützungspaket für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Lehrkräfte und Mitarbeitenden sozialer Einrichtungen. Dies sollte helfen, genannten Personengruppen einen Weg aus der Pandemie zu bereiten. Nun wird das Projekt fortgesetzt.

Durch den „Masterplan - junge Menschen raus aus der Pandemie“ wurden sieben Stellen für die schulpsychologische Betreuung an den städtischen Schulen und eine Koordinierungsstelle zur Stabilisierung des Kita-Alltags eingerichtet. Zudem werden für die Jahre 2023 und 2024 je 500.000 Euro Geldmittel zur Unterstützung bereitgestellt. Über die genaue Verwendung der Mittel werden der Kinder- und Jugendhilfeausschuss und der Bildungsausschuss des Stadtrats informiert.

Junge Menschen raus aus der Pandemie: Hier sieht die Stadt Handlungsbedarf

Bei Schülern würden sich die Folgen der Corona-Pandemie vor allem an Lernschwierigkeiten und psychischen Problemen zeigen. Gerade hier können Schulpsychologen als Bindeglied zwischen Alltag und Schule fungieren und den Schülern helfen. Die Stadt will mit der Einrichtung der sieben neuen Stellen dauerhaft das Beratungsangebot an Schulen steigern.

Für Kitas wird vorübergehend eine halbe Stelle bis Ende 2024 geschaffen, die als Unterstützung dienen soll.

Mit den finanziellen Mitteln soll gezielt Langzeitfolgen der Pandemie entgegengewirkt und vor allem psychologische Belastungen und soziale Isolation bewältigt werden. Zusätzlich sollen Sport- und Bewegungsgeräte sowie gesundheitsunterstützendes Mobiliar für Lehrkräfte und Mitarbeiter gekauft werden.

Junge Menschen raus aus der Pandemie: Die Reaktionen aus dem Rathaus

Bereits umgesetzt wurden zahlreiche Klassen-Projekte an einzelnen Schulen. Darunter fallen Workshops, Studienfahrten oder Selbstverteidigungstrainings.

Bürgermeisterin Verena Dietl betont die besondere Verantwortung der Stadt München gegenüber den zu unterstützenden Personengruppen und hofft, dass der Masterplan zeitnah Hilfe schaffen kann.

Schulstadtrat Florian Kraus freut sich, dass der Stadtrat die kritische Bedeutung junger Menschen und Lehrkräften anerkennt. Es sei ihm ein persönliches Anliegen, dass solche Hilfsangebote auch in Zukunft stetig angeboten werden.

