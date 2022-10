Dieter Reiter erneut positiv auf Corona getestet ‒ Münchens Oberbürgermeister mit Symptomen zu Hause

Von: Jonas Hönle

Münchens OB Dieter Reiter wurde erneut positiv auf Corona getestet. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter wurde erneut positiv auf Corona getestet. Er nimmt am Mittwoch nicht an der Vollversammlung des Stadtrats teil.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat womöglich das Corona-Virus erwischt. Der OB könne wegen eines positiven Schnelltests am Mittwoch nicht an der Vollversammlung des Stadtrats teilnehmen, berichtete die Stadt München. Er habe grippeähnliche Symptome, könne aber von zu Hause aus arbeiten.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter positiv auf Corona getestet

Damit dürfte es Reiter wie vielen anderen Münchnern gehen. Seit vergangener Woche war ein starker Anstieg der Corona-Zahlen in München beobachtet worden, auch die Betten in den Kliniken füllen sich. Die Inzidenz ist am heutigen Mittwoch erneut gestiegen. Experten sehen einen Zusammenhang zum Oktoberfest, das am Montag endete.

Sollte sich die Infektion bei Reiter bestätigen, wäre es für den 64-Jährigen die zweite Corona-Erkrankung innerhalb weniger Monate. Erst im Februar war Reiter positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Zumindest zu Beginn hatte er nach eigenem Bekunden damals jedoch keine nennenswerten Symptome.

