Corona-Pandemie zu Ende? ‒ Testzentrum am Marienplatz in München schließt nach zweieinhalb Jahren

Von: Kristina Beck

Das Corona-Testzentrum im Rathaus am Marienplatz in München hat am 26. Februar zum letzten Mal geöffnet. © Harald Tittel/dpa

Das Corona-Testzentrum im Rathaus am Münchner Marienplatz schließt nach zweieinhalb Jahren. Grund: Testangebote sind nicht mehr verpflichtend.

München ‒ Vor drei Jahren hat die Corona-Pandemie weltweit um sich gegriffen. Damals konnte keiner ahnen, dass es so lange dauern würde, bis Wissenschaft, Politik und Gesellschaft die Infektionskrankheit in den Griff bekommen. Zentrales Instrument waren dabei die Corona-Testzentren, von denen das zentrale am Marienplatz in der kommenden Woche schließt.

Corona-Testzentrum im Rathaus am Marienplatz in München wird geschlossen

„Das kommunale Testzentrum der Landeshauptstadt München hat über zweieinhalb Jahre hinweg ein zuverlässiges und kostenfreies Testangebot für alle Einwohner geboten. Es war eine wichtige Säule der Pandemiebekämpfung in dieser Stadt“, sagt Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek. Zu Spitzenzeiten ließen sich dort mehrere Tausend Personen pro Tag testen.

+++ Bayern lockert Corona-Testvorschriften für Krankenhaus-Besuche ‒ Welche Regeln dann gelten +++

Das Testzentrum im Rathaus am Marienplatz schließt ab Montag, 27. Februar. Grund hierfür sei, dass die Forderung des Freistaates, die kommunalen Testangebote aufrechtzuerhalten, Ende Februar ausläuft, teilt die Stadt mit.

Die Einrichtung wird am Sonntag, den 26. Februar seinen letzten Betriebstag haben.

Öffnungszeiten des Corona-Testzentrums im Rathaus Die regulären Öffnungszeiten des Testzentrums sind Dienstag bis Samstag. Wegen der Schließung des Testzentrums ist auch am Sonntag, 26. Februar, zu den üblichen Zeiten, 11 bis 19 Uhr, geöffnet. Eine Terminbuchung ist unter www.vitotest.de/muenchen möglich. Weitere Informationen zu Testmöglichkeiten und Regelungen in München sind abrufbar unter www.muenchen.de/corona.

Nach der aktuellen Testverordnung des Bundes sind kostenlose Bürgertests für asymptomatische Personen nur noch in Ausnahmefällen vorgesehen und für bestimmte Gruppen möglich.

