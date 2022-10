Sterblichkeit während Corona: Ältere sterben eher an Covid-19

Landesamt für Statistik präsentiert neue Zahlen zu Corona-Sterbefällen

Von: Sebastian Obermeir

Teilen

Entwicklung der Sterbefallzahlen und Covid-19-Sgterbefallzahlen in Bayern von 2020 bis Februar 2022 in Tausend. © Bayerisches Landesamt für Statistik

Das Landesamt für Statistik hat eine Studie veröffentlicht, die darlegt, ob Menschen an oder mit Covid-19 verstorben sind. Bei der Auswertung wurden nun auch andere Krankheiten berücksichtigt.

Seit Beginn der Corona-Pandemie 2020 bis Februar 2022 sind in Bayern 21 092 Menschen an Covid-19 verstorben. Bei 3280 weiteren stellte Covid-19 eine Begleiterkrankung dar. Das geht aus den neuen Sterbefallzahlen hervor, die das Bayerische Landesamt für Statistik jetzt präsentiert hat.

Sterblichkeit während Corona: Bestimmte Vorerkrankungen erhöhen Sterberisiko bei Corona

Dass die Frage „An oder mit Corona“ eindeutig beantwortet werden kann, geht auf eine Neuerung in der Todesursachenstatistik zurück, die neben der Todesursache als Grundleiden, Geschlecht und Alter auch weitere Informationen auf der Todesbescheinigung ausweist. Bei der Analyse wird deutlich, dass zu den häufigsten Begleit- und Vorerkrankungen bei Personen, die an Covid-19 verstorben sind, vor allem Krankheiten des Kreislaufsystems wie zum Beispiel Hochdruckkrankheiten und/oder eine Niereninsuffizienz (je 17 Prozent) zählen.

+++ Die Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland am Freitag: Die Inzidenz ‒ So viele Covid-Patienten liegen auf den Intensivstationen der Kliniken +++

Bei 16 Prozent der Betroffenen lag eine Demenzerkrankung vor, 13 Prozent wiesen Diabetes mellitus als Begleit- oder Vorerkrankung auf. Vor allem in der dritten Welle litt ein auffallend hoher Anteil (21 Prozent) der Covid-19-Verstorbenen unter Erkrankungen des Atmungssystems.



Die neuen Zahlen des Statistik­amts belegen generell höhere Sterbefallzahlen in Bayern für die Jahre 2020 und 2021. „Diese sind zu circa einem Drittel auf das Wachstum und die Alterung der Bevölkerung zurückzuführen, zu zwei Dritteln jedoch auf Änderungen in der Sterblichkeit“, erklärt Karin Tesching, Leiterin des Fachbereichs „Bevölkerung, Kompetenzzentrum Demographie“.

Sterblichkeit während Corona: Ältere sterben eher an Covid-19

Die Anlayse der Altersstruktur zeige dabei, dass die Sterbefallzahlen bei Personen ab 65 Jahren insbesondere während der ersten, zweiten und vierten Welle der Pandemie deutlich erhöht waren. „Je älter desto höher das Risiko, an Covid-19 zu versterben“, leiten die Experten daraus ab. Auch mehr unter 65-Jährige sind verstorben, jedoch zeitlich begrenzt am Jahresende 2020 und im letzten Quartal 2021. Für 2022 liegen ebenso bereits deutlich erhöhte Sterbefallzahlen vor.



Das Geschlecht der Verstorbenen betrachtend, wird ersichtlich, dass über alle Altersstufen Männer häufiger an Covid-19 starben als Frauen.



Die Ergebnisse decken sich weitgehend mit Auswertungen des Statistischen Amts München, das sich auf Zahlen des Robert-Koch-Instituts stützt. In München habe es vor allem gegen Ende 2020 sowie am Anfang und am Ende des Jahres 2021 eine Übersterblichkeit gegeben. „Die Zahl der Todesfälle an oder mit Corona in der dritten und vierten Welle war im Vergleich zu den ersten beiden Wellen deutlich geringer“, wie das Amt im 2. Quartalsheft der „Münchner Statistik“ berichtet.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.