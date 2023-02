Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland am Dienstag ‒ Inzidenz und Covid-Fälle auf Intensivstationen

Von: Kristina Beck

Aktuelle Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland am Dienstag: Die Inzidenzwerte verhalten sich unterschiedlich. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Die Corona-Inzidenz fällt in München am Dienstag wieder unter die 100er-Marke. In Bayern und Deutschland legen die Zahlen laut RKI wieder zu.

München ‒ Das RKI verzeichnet am Dienstag für München niedrigere Corona-Zahlen, während die Inzidenz-Werte für Bayern und Deutschland ansteigen.

Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Dienstag ‒ RKI meldet unterschiedliche Entwicklungen

In München ist die Corona-Inzidenz mit 91,8 unter die 100er-Marke gefallen. Gestern lag sie noch bei 107,3 und vor einer Woche bei 97,9.

In Bayern steigt die Inzidenz nach Angaben des RKI von gestern 117,3 auf 123,2 am heutigen Dienstag (Vorwoche: 123,2).

Die Inzidenz steigt in Deutschland deutlich an: Der Wert liegt heute bei 132,9 (Vortag: 116,8; Vorwoche: 96,9). Die höchsten Corona-Zahlen werden in Nordrhein-Westfalen gemeldet (205,4), die niedrigsten in Sachsen (54,6).

Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland von heute in Kürze

Corona-Inzidenz heute Corona-Inzidenz gestern Corona-Inzidenz Vorwoche München 91,8 107,3 97,9 Bayern 123,2 117,3 123,2 Deutschland 132,9 116,8 96,9

Diese Angaben liefern jedoch nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Vergleiche der Zahlen sind wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich.

Divi-Intensivregister meldet die Covid-Patienten auf den Intensivstationen der Kliniken

In den Kliniken der bayerischen Landeshauptstadt liegen laut Divi-Intensivregister (Stand: 7.18 Uhr) 32 Covid-Patienten zur Behandlung auf Intensivstationen. 10 Patienten sind an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Die Corona-Fälle belegen 7,22 Prozent der Intensivbetten, davon sind 27 noch frei.

Im Freistaat sind von insgesamt 3038 Intensivbetten in den Klinken 2670 belegt. Auf den Intensivstationen werden 215 Covid-Patienten behandelt, 66 davon werden beamtet.

Bundesweit liegen (Stand: 10.05 Uhr) 1034 Covid-Patienten auf Intensivstationen. In den Kliniken sind von 20.892 betreibbaren Intensivbetten aktuell 836 Betten noch frei.

