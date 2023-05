Corona-Zahlen für München, Bayern und Deutschland: Inzidenz und Intensivbetten-Belegung am Sonntag

Von: Benedikt Strobach

Teilen

Die Corona-Inzidenz für München ist am Wochenende weiter gesunken. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Corona-Zahlen für München, Bayern und Deutschland am Sonntag: Aktuelle Inzidenz und Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken im Überblick.

München ‒ Die Corona-Inzidenz in München ist über das Wochenende weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Sonntag, 14. Mai, einen Wert von 8,5. Damit fällt die Inzidenz im Vergleich zu Freitag, 12. Mai (9,3) erneut. Vergangenen Sonntag, 7. Mai, hatte der Wert noch bei 10,4 gelegen.

Corona-Zahlen für München, Bayern, Deutschland: Inzidenz weiter im niedrigen Bereich ‒ RKI meldet aktuelle Werte

Damit liegt München im „Inzidenz-Vergleich“ der deutschen Stadt- und Landkreise im höheren Mittelfeld, gleichauf mit den Landkreisen Vogelsbergkreis in Hessen und Barnim in Brandenburg. Fünf Regionen weist das RKI mittlerweile mit einem Wert von 0,0 aus: Dabei handelt es sich um die Städte Frankenthal (Rheinland-Pfalz), Weiden in der Oberpfalz und Bayreuth (beide Bayern) sowie die Landkreise Unterallgäu (Bayern) und Kyffhäuserkreis (Thüringen).

Im Vergleich der Bundesländer hat der Freistaat aktuell die zweitniedrigste Inzidenz mit 6,1, gleichauf mit Rheinland-Pfalz. Unterboten wird dieser Wert von Baden Württemberg (4,4). Die bayerische Zahl ist im Vergleich zu Freitag (6,6) weiter gesunken. Vor einer Woche lag die Inzidenz bei 6,8.

Deutschland steht laut RKI bei 7,5. Auch hier sinkt die Inzidenz im Vergleich zu Freitag leicht (8,0). Auch im Vergleich zu vergangenem Sonntag (8,0) sinkt der bundesweite Wert.

Diese Angaben liefern jedoch nur ein unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Da am Wochenende nur noch wenige Gesundheitsämter und Landesbehörden Daten an das RKI übermitteln, werden dort keine Daten eingelesen. Die konkreten Fallzahlen werden erst im Laufe der nächsten Woche nachgeliefert. Hierauf verweist das RKI auch auf seiner Fallzahlen-Karte.

Corona in München und Bayern: Wenig Covid-Fälle auf Intensivstationen ‒ Betten-Belegung in der Stadt weiter hoch

In München sind laut Divi-Intensivregister 406 der 428 Intensivbetten belegt. Davon entfallen 2,1 Prozent auf Corona-Patienten. Es befinden sich derzeit (Stand 14. Mai, 10.18 Uhr) neun Covid-Infizierte in intensivmedizinischer Behandlung, von denen sieben Personen invasiv beatmet werden müssen. Der Anteil freier Betten liegt mit 22 bei 5,14 Prozent.

Diese Belegungszahlen sind laut Divi problematisch. Es müssten mindestens zehn Prozent der Betten frei sein, um akute Notfälle (etwa Schlaganfälle oder Herzinfarkte) gut behandeln zu können.

Bayernweit ist die Lage entspannter. Von den 2903 Intensivbetten sind noch 409 frei (14,09 Prozent). 50 belegen Corona-Erkrankte (1,72 Prozent). 19 Covid-Patienten werden invasiv beatmet.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.