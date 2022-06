Corona-Inzidenz für München und Bayern: Die aktuellen Zahlen am Montag

Von: Benedikt Strobach

Ein Schild weist auf die Corona-Maskenpflicht hin. © Peter Kneffel/dpa

Die Corona-Inzidenz in München und Bayern am Montagsinkt über das Wochenende. Im Vergleich zur Vorwoche wächst der Wert jedoch. Die aktuellen Zahlen.

Die Corona-Inzidenz für München ist über das Wochenende gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete einen Wert von 207,6 (Freitag: 242,8). Im Vergleich zur Vorwoche zeigt sich aber: Der für Maßnehmen geltende Wert steigt wieder. (Zum Vergleich: Am Montag, 30. Mai, lag die Inzidenz bei 170,4).

Corona-Zahlen für München und Bayern: Aktuelle Zahlen zu Inzidenz und Intensivbettenauslastung

Für Bayern meldet das RKI am Montag eine Corona-Inzidenz von 247,3. (Vorwoche: 190,0). Auch Deutschland-weit steigt der Wert im Vergleich zu letzter Woche: Statt 189,0 beträgt die Inzidenz nun 253,8.

Die Schwankungen sind erklärbar: Da das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) an Wochenenden und Feiertagen keine Zahlen mehr an das RKI übermittelt, fällt die Corona-Inzidenz in München und Bayern sonntags und montags niedriger aus. Die Fälle werden im Verlauf der Folgewoche nachgemeldet. Dadurch schwankt die Zahl von Wochentag zu Wochentag.

Zudem liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen.

496 der insgesamt 3072 Intensivbetten in Bayern sind derzeit noch nicht belegt. Von den 2576 Fällen werden derzeit 112 intensivmedizinisch behandelt, davon wiederum 51 invasiv beatmet. Der Anteil an Covid-Patienten liegt bei 3,65 Prozent. Der Anteil der freien Betten an Gesamtzahl der Intensivbetten liegt bei 16,15 Prozent. In München sind diese Werte geringer. Der Anteil an Corona-19 PatientInnen an der Gesamtzahl der Intensivbetten beträgt hier 2,93 Prozent - die Gesamtzahl liegt bei 8,35 Prozent (37 von 443 sind frei).

