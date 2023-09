Bilanz zum Corso Leopold in München: Über eine Viertelmillion Besucher und buntes Programm

Von: Benedikt Strobach

Am Wochenende fand erneut der Corso Leopold auf der Leopoldstraße statt. (Archivfoto) © Corso Leopold

Am Wochenende fand erneut der Corso Leopold in München statt. Die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz. Es gibt Einschränkungen im Verkehr.

München / Schwabing ‒ Strahlender Sonnenschein, warme Temperaturen und ein tolles Programm: Mehr als 260.000 Menschen haben an diesem Wochenende den Corso Leopold besucht. Die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz und freuen sich auf das kommende Jubiläum. Highlights bei der Herbstausgabe im Jahr 2023 waren die Live-Kunstperformance „Krieg und Frieden“ in Kooperation mit dem Internationalen Kunst Kilometer beim neuen Theater der Corsaren und die spektakuläre Lichtshow am Siegestor von „We are Video“.

Bilanz zum Corso Leopold in München: Über 260.000 Besucher, buntes Programm und Einschränkungen im Verkehr

Mehr als 600 Künstler gestalteten das bunte Programm: Die vielen Besucher drängten sich vor der Comedy-Stage SaTierPark, hörten Bayernrock auf Roland Hefters Lederhosn-Bühne, tanzten beim Vintage Club unter dem Siegestor und feierten mit Radio Charivari auf der Headphone-Party leise, aber ausgelassen. Erstmals stellten sich Unternehmen gezielt zum Thema „Beruf und Karriere“ vor. Auch an den Ständen der Parteien war angesichts der nahenden Landtagswahl viel los.

Ein besonderes Highlight war die Live-Kunstperformance „Krieg und Frieden“ von Ingolf Max Lubeschewski, Eckhard Kowalke, Martin Blumöhr, Iman Mahmud, Haiying Xu und Yongbo Zhao, die sich zusammen in nur 40 Minuten dem Thema „Krieg und Frieden“ malerisch näherten. Das Bild wurde anschließend per Beamer von „We are Video“ vor Tausenden Menschen ans Siegestor projiziert.

Veranstaltungsleiter Lars Mentrup ist zufrieden: „600 teilnehmende Künstlerinnen und Künstler, mehr als 150 Stände und 260.000 Besucherinnen und Besucher an nur zwei Tagen – das zeigt, dass unser Konzept funktioniert. Unsere Mischung aus Kunst, Kultur, politischen Themen und Party holt vor allem extrem viele junge Menschen ab. Genau sie wollen wir mit unserem Mitmach-Festival für ihre Stadt und gesellschaftliche Themen begeistern.“

Das sei die Stärke des Corso Leopold: „Wir bringen unterschiedlichste Menschen auf der autofreien Leopoldstraße zusammen. Im kommenden Jahr feiern wir unseren 30. Geburtstag, da werden wir uns noch mal etwas ganz Besonderes einfallen lassen“, sagt Mentrup.

Der Corso Leopold startete vor fast 30 Jahren unter dem Motto „Geht doch!“ als Initiative. Damals organisierten die Initiatoren erstmals eine Sperrung der Leopoldstraße für ein Bürgerfest. Daraus hat sich im Laufe der Jahre ein beliebtes Kulturfestival entwickelt, das mittlerweile zweimal im Jahr hunderttausende Besucher anzieht. Noch bis Montag, 11. September, gegen 3 Uhr früh, kommt es aufgrund des Fests zu Einschränkungen im Verkehr. Folgende Linien sind betroffen:

Bei den Buslinien 53 und 59 entfallen die Haltestellen Hohenzollernstraße und Friedrichstraße.

Die Linie 54 wird zwischen Münchner Freiheit und Mauerkircherstraße umgeleitet. Die Haltestellen Hohenzollernstraße, Giselastraße, Thiemestraße und Chinesischer Turm entfallen.

Der Cityring (Linien 58/68) wird zwischen Pinakotheken und Giselastraße umgeleitet. Die Haltestelle Pinakotheken ist in Richtung Ostbahnhof zur Haltestelle der Tram 27/28 verlegt, die Haltestellen Oskar-von-Miller-Ring, Von-der-Tann-Straße, Universität, Siegestor und Georgenstraße entfallen.

Bei der Museumslinie 100 entfallen die Haltestellen Oskar-von-Miller-Ring, Von-der-Tann-Straße, Odeonsplatz und Königinstraße.

Die Nachtlinien N40, N41 und N45 werden zwischen Münchner Freiheit und Lenbachplatz umgeleitet. Die Haltestellen Hohenzollernstraße, Georgenstraße, Siegestor, Universität, Von-der-Tann-Straße und Odeonsplatz entfallen.

Die Nachtlinien N43 und N44 werden zwischen Giselastraße und Kurfürstenplatz umgeleitet. Die Haltestellen Hohenzollernstraße, 7.9.2023 Seite 2 von 2 Münchner Freiheit, Friedrichstraße, Pündterplatz und Bismarckstraße entfallen.

