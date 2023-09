Corso Leopold in München am Wochenende: Programm-Highlights und MVG-Einschränkungen

Von: Sebastian Fuchs

Autofreie Straße und jede Menge Kultur. Zwischen Odenonsplatz und Münchner Freiheit wird am Wochenende ordentlich gefeiert. © picture-alliance/ dpa

In München findet am Wochenende wieder der Corso Leopold statt. Auch diesmal erwartet Besucher auf der für Autos gesperrten Leopoldstraße ein breites Programm.

München ‒ Mehr als 260.000 Menschen besuchten den Corso Leopold heuer bereits am 13. und 14. Mai. Auch an diesem Wochenende am 9. und 10. September erwartet Oberbürgermeister Dieter Reiter wieder großen Andrang.

Über 600 Künstler gestalten das Programm auf Münchens größtem Kulturfestival am Wochenende auf zehn Bühnen. Erstmals präsentieren sich Unternehmen diesmal gezielt zum Thema „Beruf & Karriere“.

Programm-Highlights beim Corso Leopold in München am Wochenende

Wer mag, kann sich über neue Formen der Mobilität informieren, beim Forum für Nachhaltigkeit über erneuerbare Energien, sich bei Viktoria Rebensburg über Fit & Aktiv schlau machen oder einfach nur das vielfältige gastronomische Angebot genießen. Neu sind laut Veranstalter auch in Partnerschaft mit Paulaner kleine Biergärten für die Pause zwischendurch.

Highlights der letztjährigen Live-Kunstperformance zum Thema „Krieg und Frieden“ werden per Beamer an das Siegestor geworfen und so am Samstagabend für ganz besondere Bilder sorgen. Los geht es um 20 Uhr.

DisCorso: Kandidaten batteln sich in drei Talkrunden mit den Themen „Mobilität und Verkehr“, „Kultur & Wirtschaft“ sowie „Klima & Energie“. Dazwischen präsentieren sich die Parteien und ihre Kandidaten beim OpenMic auf der offenen Bühne.

Eine Übersicht über alle Programmpunkte bei der Herbst-Version des Corso Leopold finden Sie hier.

Einschränkungen der MVG wegen des Corso Leopold und der IAA Mobility am Wochenende

Im Bereich zwischen Odeonsplatz und Münchner Freiheit kommt es von Samstag, 9. September, ca. 8 Uhr, bis Montag, 11. September, ca. 3 Uhr früh, zu Beeinträchtigungen. Die Übersicht:

Bei den Buslinien 53 und 59 entfallen die Haltestellen Hohenzollernstraße und Friedrichstraße.

entfallen die Haltestellen Hohenzollernstraße und Friedrichstraße. Die Linie 54 wird zwischen Münchner Freiheit und Mauerkircherstraße umgeleitet. Die Haltestellen Hohenzollernstraße, Giselastraße, Thiemestraße und Chinesischer Turm entfallen.

wird zwischen Münchner Freiheit und Mauerkircherstraße umgeleitet. Die Haltestellen Hohenzollernstraße, Giselastraße, Thiemestraße und Chinesischer Turm entfallen. Der Cityring (Linien 58/68) wird zwischen Pinakotheken und Giselastraße umgeleitet. Die Haltestelle Pinakotheken ist in Richtung Ostbahnhof zur Haltestelle der Tram 27/28 verlegt, die Haltestellen Oskar-von-Miller-Ring, Von-der-Tann-Straße, Universität, Siegestor und Georgenstraße entfallen.

wird zwischen Pinakotheken und Giselastraße umgeleitet. Die Haltestelle Pinakotheken ist in Richtung Ostbahnhof zur Haltestelle der Tram 27/28 verlegt, die Haltestellen Oskar-von-Miller-Ring, Von-der-Tann-Straße, Universität, Siegestor und Georgenstraße entfallen. Bei der Museumslinie 100 entfallen die Haltestellen Oskar-von-Miller-Ring, Von-der-Tann-Straße, Odeonsplatz und Königinstraße.

entfallen die Haltestellen Oskar-von-Miller-Ring, Von-der-Tann-Straße, Odeonsplatz und Königinstraße. Die Nachtlinien N40, N41 und N45 werden zwischen Münchner Freiheit und Lenbachplatz umgeleitet. Die Haltestellen Hohenzollernstraße, Georgenstraße, Siegestor, Universität, Von-der-Tann-Straße und Odeonsplatz entfallen.

werden zwischen Münchner Freiheit und Lenbachplatz umgeleitet. Die Haltestellen Hohenzollernstraße, Georgenstraße, Siegestor, Universität, Von-der-Tann-Straße und Odeonsplatz entfallen. Die Nachtlinien N43 und N44 werden zwischen Giselastraße und Kurfürstenplatz umgeleitet. Die Haltestellen Hohenzollernstraße, 7.9.2023 Seite 2 von 2 Münchner Freiheit, Friedrichstraße, Pündterplatz und Bismarckstraße entfallen.

Während des Wochenendes ist die Veranstaltungsfläche für den gesamten Verkehr (Fahren und Parken) gesperrt. Nähere Informationen für Anwohner zu Straßensperren und Veranstaltungszeiten unter www.corso-leopold.de.

