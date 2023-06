CSD und PrideWeeks 2023: So bunt feiert München im Juni

Von: Marie-Julie Hlawica

Im Juni wirds in München bunt, wenn der CSD und die PrideWeeks gefeiert werden. © Mark Kamin

Bunt wird die Stadt im Juni, wenn der alljährliche CSD und die PrideWeeks gefeiert werden. Welche Highlights die Organisatoren zu bieten haben:

München ‒ Zwei Wochen lang steht München bei den Pride Weeks vom 10. bis 25. Juni ganz im Zeichen des Regenbogens. Unter dem Motto „Queerer Aktionsplan Bayern jetzt“, der für Bayern als letztes aller Bundesländer fehle, wird in der Landeshauptstadt mit vielen Aktionen auf den Straßen aufmerksam gemacht. Der „Christopher-Street-Day“ findet schon zum 40. Mal in München statt. Und auch das beliebte Rathaus Clubbing, für das 2003 erstmals Münchens Prachtbau seine Türen zum Tanz öffnete, feiert bereits seinen 20. Geburtstag.



CSD und PrideWeeks in München: Das sind die Highlights

Um anderen Veranstaltungen in der Innenstadt keinen Raum zu nehmen, wurden die vielen Festivitäten rund um den CSD vom Juli auf den Juni vorverlegt, erklärt Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne): „2022 nahmen über 400 000 Menschen in München am CSD teil.“

Mit der Vorverlegung wird zudem an ein historisches Datum erinnert: an den Stonewall-Aufstand am 28. Juni 1969 in den USA. Er ist der Beginn der modernen Pride-Bewegung. Erstmals wehrten sich da vor der gleichnamigen Bar in New York People of Colour, Transmenschen, Lesben und Schwule gegen die Polizei, die scheinbar willkürlich gegen diese vorgingen.

Höhepunkte der kommenden Pride Weeks sind der legendäre Pumpsrace und ein Auftritt von Conchita Wurst am 25. Juni, die Ukraine-Charity Drag Show Munich Kyiv am 10. Juni, das Lesbische Straßenfest am 17. Juni oder die SWM-Pride-Pool-Party am 22. Juni. Die PolitParade am 24. Juni wird neu von 15 Awareness-Teams begleitet, die allen Besuchern als Ansprechpartner deeskalierend und helfend zur Seite stehen.

Alle weiteren Informationen gibt es online unter www.csdmuenchen.de.

Größte Veranstaltung im süddeutschen Raum Seit 40 Jahren kämpft die LGBTIQ-Community für mehr Akzeptanz. In München finden deshalb mehr als 60 Veranstaltungen statt. Zur PolitParade, die größte dieser Art im süddeutschen Raum, sind 78 Wagen und 170 Gruppen gemeldet. Achtung! Die Demo-Strecke wird heuer wegen Bauarbeiten am Sendlinger Tor über eine neue Route geführt. Start ist am Maria-Hilf-Platz in der Au. Via Ohlmüllerstraße, Reichenbachbrücke, Klenzestraße, Gärtnerplatz, Rumford-, Müller- und Papa-Schmid-Straße geht es über den Altstadtring zur Maximiliansstraße und Oper. 24. Juni, von 12 - 15 Uhr.

