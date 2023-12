Dachgeschoss in München brennt vollständig aus: Feuerwehr rettet Ehepaar schwer verletzt aus den Flammen

Von: Sebastian Fuchs

Bei einem Dachstuhlbrand in München sind zwei Personen schwer verletzt worden. © Berufsfeuerwehr München

Bei einem Brand in München sind zwei Personen schwer verletzt worden. Die Feuerwehr konnte das Ehepaar aus dem in Flammen stehenden Dachgeschoss des Hauses retten.

München – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist das Dachgeschoss einer Doppelhaushälfte in der Stademannstraße in München vollständig ausgebrannt. Wie die Feuerwehr berichtet, schlugen beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits Flammen aus dem Dachfenster.

Ehepaar bei Dachstuhlbrand in München schwer verletzt

Da noch Personen im Gebäude vermutet wurden, schickte die Feuerwehr umgehend einen Atemschutztrupp zur Rettung in das Einfamilienhaus. Gleichzeitig gingen weitere Einsatzkräfte über die Drehleiter von außen vor.

Der 97-jährige Bewohner und die 81-jährige Bewohnerin des Einfamilienhauses konnten von der Feuerwehr schwer verletzt aus dem Dachgeschoss des Hauses gerettet werden. Das Ehepaar wurde umgehend in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr mehrere Stunden im Einsatz: Dachgeschoss in München brennt vollständig aus

Laut Bericht der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Doppelhaushälfte verhindert werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten mehrere Stunden.

Zur Brandursache können laut Feuerwehr derzeit keine Angaben gemacht werden. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens sei nicht bekannt.

