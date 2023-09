Dachstuhl in München in Brand: Feuerwehrmann im Krankenhaus ‒ Sachschaden von mehreren Millionen Euro

Von: Sebastian Fuchs

Ein langwieriger Dachstuhlbrand hat am Montag die Feuerwehr in München in Atem gehalten. © Berufsfeuerwehr München

Am Montag ist der Dachstuhl eines sich in Sanierung befindlichen Gebäudes in München in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit 150 Einsatzkräften vor Ort.

München ‒ Ein langwieriger Brand hat am Montag die Feuerwehr in München in Atem gehalten. Am Mittag stand der Dachstuhl eines sich in Sanierung befindlichen Wohn- und Geschäftshauses in der Schulstraße in Neuhausen in Flammen. Die riesige Rauchsäule war weithin erkennbar, berichtet die Feuerwehr.

Dachstuhl in München in Brand ‒ 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpfen die Flammen

Sowohl die Bewohner des fünfstöckigen Eckhauses als auch die Bauarbeiter auf dem Gerüst konnten sich laut Feuerwehr rechtzeitig in Sicherheit bringen. Bis zu 150 Einsatzkräfte kämpften in der heißen Phase gegen die Flammen und konnten den Brand mit vereinten Kräften nach ca. drei Stunden unter Kontrolle bringen.

Brandretter blieben dennoch vor Ort, auch am Abend dauerte der Einsatz wegen der aufwendigen Nachlöscharbeiten noch an. Ein 37-jähriger Feuerehrmann kollabierte aufgrund der hohen Außentemperaturen während des Einsatzes und wurde in eine Münchner Klinik gebracht. Ihm gehe es aber bereits wieder gut.

Dachstuhlbrand in Neuhausen: Millionenschaden am Gebäude ‒ Wohnungen zum Teil unbewohnbar

Die Wohnungen des Gebäudes seien laut Feuerwehr zum Teil nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird derzeit auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Zur Brandursache ist derzeit nichts bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

