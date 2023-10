Wo Autos stehen, könnte bald Strom gewonnen werden – die Stadt und Studierende sind dran

Von: Katrin Hildebrand

Regina Kirchlechner und ihre Mitstreitenden haben den Daglfinger S-Bahn-Parkplatz untersucht. © Katrin Hildebrand

Große Parkplätze werden in anderen Bundesländern bereits zur Gewinnung von Solarenergie genutzt - nun kommt auch ein Vorstoß in München. Was geplant ist:

Daglfing ‒ In vier Bundesländern ist es Pflicht: Neue Parkplätze ab einer bestimmten Größe müssen unter anderem in Baden-Württemberg mit Solaranlagen ausgestattet sein. In Bayern gilt das nicht. Dafür haben in München nun Studierende der Hochschule (HM) ein Photovoltaik-Projekt für Pendlerparkplätze entwickelt.

„Es ist als Angebot an die Stadt gedacht“, erklärt Regina Kirchlechner, Bauingenieur-Studentin, gegenüber Hallo. Mit den Kommilitonen Peter Essendorfer, Yasmin Müller und Petra Stellmacher, die unter anderem aus der Betriebswirtschaft und Elektrotechnik kommen, überlegte sie, wie München seine Park-and-Ride-Plätze in Energielieferanten umwandeln könnte. Am Beispiel des Daglfinger S-Bahn-Parkplatzes haben sie nun ein konkretes Solarenergie-Konzept vorgelegt.



„Sinnvoll wäre, fast den ganzen Parkplatz zu überdachen“, erklärt Kirchlechner. Die rechteckigen Solar-Module würden auf Pfosten gestellt und in Richtung der Mittagssonne geneigt. Wegen der Neigung ergäben sich zwischen den einzelnen Solardächern Höhensprünge. Durch diese dringe tagsüber Licht, sodass der Parkplatz nicht extra energieverschwendend beleuchtet werden müsste. „Nachts ist die Anlage auch jetzt schon beleuchtet“, erklärt Kirchlechner. Da würde sich energietechnisch also nichts ändern. 16 von den 100 Stellplätzen müssten allerdings, würde das Tragwerk so gebaut wie von ihr geplant, aufgegeben werden.



Solardächer für Park-and-Ride-Parkplätze: Stadt grundsätzlich offen

Auf die Idee ist die Studentin durch private Beobachtungen gekommen. „Da ich selbst zu einem Pendlerparkplatz fahre und auf meiner Laufstrecke einen Solar-Carport gesehen habe, fragte ich mich, warum man das nicht großflächig machen könnte.“ Der Vorschlag, das Vorhaben in Daglfing theoretisch zu erproben, stammte von der Stadt. Das Mobilitätsreferat (MOR) stand während des Projekts in Austausch mit den Studierenden.

Die Visualisierungen zeigen, wie die Solarmodule aussehen könnten. © Visualisierungen: Kirchlechner

Die finale Fassung der Untersuchung läge den Experten der Verwaltung aber noch nicht vor, wie Hallo auf Anfrage erfuhr. MOR-Sprecherin Franziska Hartmann erklärt: „Grundsätzlich können wir sagen, dass alle Beteiligten den Ansatz begrüßen.“ Ein ähnliches Konzept werde derzeit in Neuperlach bereits umgesetzt: Dort entstehe ein Pendler-Parkhaus mit Solarmodulen.

Solar-Pflicht Wie viele Solar-Parkplätze seit Einführung der Solar-Pflicht am 1. Januar 2022 in Baden-Württemberg entstanden sind, weiß das Umweltministerium in Stuttgart nicht, wie es auf Anfrage bekannt gibt. Die Pflicht gilt dort für private und öffentliche Anlagen mit mehr als 35 Plätzen. Sehr erfolgreich laufe die Nachfrage, alte Parkplätze auf Solar umzurüsten, erklärt eine Sprecherin

