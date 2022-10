Dawonia will Häuser in Pasing doch verkaufen ‒ Showdown um die Wohnungen an der Nimmerfallstraße

Von: Jonas Hönle

Die Gebäude an der Nimmerfallstraße 60 bis 76 sind nicht nur marode, sondern seit Juli auch ohne Bewohner. Sie sollen bald abgerissen werden – noch unklar ist, von wem. © Marie-Julie Hlawica

Die Dawonia will die Wohnblocks in Pasaning an der Nimmerfallstraße jetzt doch verkaufen – ein heißer Kandidat ist die Stadt München. Doch zu welchem Preis?

Insgesamt 75 Wohnungen an der Pasinger Nimmerfallstraße 60 bis 76 sollen zeitnah abgerissen werden. Wer auf dem dann freigewordenen Areal bauen wird, ist aber noch unklar.

Fest steht nur: Das Immobilienunternehmen Dawonia, in dessen Besitz die Wohnblöcke seit 2013 sind, wird es nicht sein. In den vergangenen Jahren hat es die Anwohner zwar mit Abfindungen aus den Wohnungen gelockt (Hallo berichtete).

Die letzten Mieter sind Dawonia zufolge Ende Juli ausgezogen. Nun will das Unternehmen die Häuser aber verkaufen.



Showdown um die Nimmerfallstraße - Dawonia will Wohnungen in Pasing doch verkaufen

An diesem Mittwoch entscheidet der Münchner Stadtrat nicht öffentlich, ob er ein Angebot für die Wohnblöcke abgeben wird. Der Kommunalausschuss hat sich bereits mehrheitlich dafür ausgesprochen. „In der Regel wird das vom Stadtrat dann auch bestätigt“, ist Stefan Jagel von der Fraktion Die Linke/Die Partei zuversichtlich.

Stefan Jagel © Parzinger

Er und seine Mitstreiter hatten erst Mitte September im Stadtrat einen Antrag zur Nimmerfallstraße 60 bis 76 gestellt. Darin forderten sie die Stadt dazu auf, einen sektoralen Bebauungsplan für das Gebiet – und Schwabinger Gebäude im Besitz der Dawonia – aufzustellen. „Wir wussten ja, dass die Häuser abgerissen werden sollen. Der sektorale Bebauungsplan würde es der Stadt möglich machen, für die Neubauten eine Quote von 40 bis 60 Prozent für sozialen Wohnungsbau festzulegen“, erklärt Jagel.



Häuser an der Nimmerfallstraße werden abgerissen - Übernimmt die Stadt München die Wohnblöcke

Sollte die Stadt München die Pasinger Wohnblöcke nun selbst erwerben, „ist der Antrag natürlich obsolet“, gibt der Fraktionssprecher zu. Die Chancen dafür könnten durchaus gut stehen, denn die Dawonia scheint die maroden Wohnungen schnell abstoßen zu wollen: „Neben den Eckdaten zu der Transaktion steht für uns insbesondere im Fokus, einen verlässlichen Partner auszuwählen, mit dem wir die Entwicklung von bezahlbarem Wohnraum auf dem Grundstück noch in diesem Jahr beginnen können“, teilt Unternehmenssprecherin Maren Holtmann auf Hallo-Anfrage mit.



„Es wäre toll, wenn die Stadt das Gelände entwickeln könnte“, sagt Pasings Mieterbeirätin Sophia Genikomsidis (Grüne). Ihr Vorgänger Willy Schneider (SPD) – der für die Anwohner der Nimmerfallstraße für faire Abfindungen und Ersatzwohnungen gekämpft hat – hofft darauf ebenfalls, „damit in Pasing wieder eine gute Struktur von Einkommensschichten möglich wird“.



München müsste für Zuschlag in Pasing mehrere Millionen Euro zahlen

Die bittere Pille: Um den Zuschlag zu bekommen, muss sich die Stadt gegen private Investoren durchsetzen – und dafür viel Geld bezahlen. 2017 hatte die GBW-Gruppe, die heute Dawonia heißt, der Stadt die damals noch bewohnten Häuser für 22 Millionen Euro zum Kauf angeboten. Ein Deal kam aber nicht zustande. Jetzt müsste die Stadt laut Medienberichten auf das alte Angebot mindestens acht Millionen Euro drauflegen.



Ob sie zum Zuge kommt, entscheidet sich in den nächsten Wochen. Gehen die Blöcke doch an einen Investor, könnte die Stadt über den sektorale Bebauungsplan zumindest teilweise mitreden. „Darum halten wir an unserem Antrag fest – zumindest bis die Stadt ihren Grundbucheintrag macht“, sagt Linken-Stadtrat Jagel. Zu spät kommt der Vorstoß seiner Meinung nach nicht – trotz bereits laufender Verhandlungen. „So einen Plan kann man in eineinhalb Jahren aufstellen.“

