Im Zug nach München: Polizeibekannter Mann attackiert DB-Mitarbeiterin ‒ 55-Jährige muss operiert werden

Von: Sebastian Fuchs

Teilen

Eine Mitarbeiterin der deutschen Bahn wurde am Mittwoch nach einem tätlichen Angriff verletzt in ein Münchner Krankenhaus eingeliefert. © Bundespolizei

Ein 55-jähriger Mann hat eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn so heftig geschlagen, dass sie im Krankenhaus operiert werden musste. Die Polizei ermittelt.

München / Tutzing ‒ Laut Bericht der Bundespolizei wurde eine 55-jährige Mitarbeiterin der Deutschen Bahn (DB) am Mittwochmittag von einem Fahrgast angegriffen und verletzt.

Kein Ticket: Fahrgast beleidigt Kontrolleurin im Landkreis München

Der zunächst unbekannte Mann fuhr demnach mit seinem Mountainbike in einer Regionalbahn von Weilheim nach München. Kurz vor der Einfahrt des Zuges in Tutzing sollte er einer Fahrscheinkontrolle unterzogen werden. Er konnte jedoch kein Ticket vorweisen und begann stattdessen die Kontrolleurin zu beleidigen.

Der Mann steig im Anschluss am Bahnhof in Tutzing aus. Die Zugbegleiterin informierte laut Bericht der Polizei in der Zwischenzeit die 55-jährige Lokführerin. Bei einer Konfrontation zwischen der Triebfahrzeugführerin und dem Fahrgast bespuckte und beleidigte der Mann die DB-Mitarbeiterin mehrfach.

+++ Nach Pöbelei und Hausverbot im Hauptbahnhof München ‒ Polizeibekannter Betrunkener greift DB-Security an +++

Polizeibekannter Mann schlägt DB-Mitarbeiterin ins Gesicht und flieht

Anschließend schlug er ihr unvermittelt ins Gesicht, woraufhin die 55-Jährige zu Boden ging und mit dem Kopf auf den Asphalt prallte. Trotzdem ließ der Mann nicht von ihr ab. Erst als ein zufällig anwesender Bahnmitarbeiter den Täter von der Frau wegzog, flüchtete er mit seinem Mountainbike Richtung Innenstadt.

Trotz umgehend von der Polizei eingeleiteter Fahndung konnte der Unbekannte zunächst nicht aufgegriffen werden. Bei der 55-jährige Triebfahrzeugführerin wurden bei einer Untersuchung mehrere Brüche im Gesicht festgestellt. Sie musste am folgenden Tag operiert werden.

Mit Hilfe der Kameraaufzeichnungen aus dem Zug und vom Bahnsteig, konnte der Mann schließlich von der Polizei identifiziert werden. Es handelt sich um einen 51-Jährigen, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Er wurde noch am selben Tag zur Festnahme ausgeschrieben.

Polizei nimmt Täter in Bad Tölz fest ‒ Ermittlungen laufen

Wie die Bundespolizei berichtet, konnte der Mann am Freitag festgenommen werden, als er bei der Polizeiinspektion Bad Tölz nach einer Unterkunft für die Nacht fragte. Nach einer Prüfung seiner Daten wurde er umgehend in die Haftanstalt eingeliefert.

Die Staatsanwaltschaft hatte bereits Haftantrag beim Amtsgericht München gestellt, welcher erlassen wurde. Der 51-Jährige wird dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Erschleichen von Leistungen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.