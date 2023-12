Sportdirektor Freund nach Frankfurt-Klatsche: Leistung des FC Bayern München ist „Einstellungsthema“

Von: Benedikt Strobach

Endgültige Entscheidung: Der FC Bayern München um Leon Goretzka (li., am Boden) und Manuel Neuer (re.) kassiert gegen Eintracht Frankfurt das 1:4 durch Junior Dina Ebimbe (Mitte). © dpa/Arne Dedert

Sportdirektor Freund nennt das 1:5-Debakel des FC Bayern München in Frankfurt ein „Einstellungsthema“. Er kritisiert die Motivation seiner Spieler.

München / Frankfurt – 1:5 in Frankfurt, schon wieder, nach 2019. Klingt schlecht, ist schlecht – zumindest aus der Sicht des FC Bayern München. Gerade nach einer unverhofft langen Regenerations-Zeit durch die Absage des Spiels gegen Union Berlin wegen des Schnee-Chaos in München die Woche zuvor. Sportdirektor Christoph Freund suchte im „Doppelpass“ bei Sport1 Erklärungen. Er hatte zumindest eine deutliche Theorie.

Nach 1:5-Debakel in Frankfurt: Sportdirektor Freund hinterfragt Einstellung der Spieler des FC Bayern München

Für mich war es grundsätzlich schon ein Einstellungsthema, wenn wir es nicht auf den Platz bringen. Wir können nicht in Frankfurt so in das Spiel gehen“, sagte Freund am Sonntag. „Wir haben gut trainiert, gute Energie gespürt. Deswegen war das eigentlich unerklärbar.“ Der neue Sportdirektor stellte in der Sendung eine eindeutige Einstellungsfrage an die Spieler. „Wir haben es einfach nicht auf den Platz und eine richtig schlechte Leistung gebracht“, sagte Freund, der seit Anfang September im Amt ist. Es habe gewirkt, als wenn man gesagt habe, „wir spielen jetzt ein bisschen Fußball“.

Die Niederlage sei „echt unerwartet“ gekommen, wie beim Pokal-Aus gegen Saarbrücken, das der Sportdirektor ebenfalls ansprach. „Es muss ja irgendeinen Grund geben und es muss auch einen Grund geben, warum die Bayern die letzten Jahre nicht in Berlin im Finale standen. Wir haben auch gegen Saarbrücken verloren. Die haben das super gemacht, die waren richtig aggressiv, richtig willig und wir waren nicht so bereit. Wir haben eine richtig gute Mannschaft und Profis – dann muss man bereit sein.“

Der FC Bayern hatte am Samstagnachmittag eine defensiv desolate Performance abgeliefert. Nach etwas über einer halben Stunde lag man bereits mit 0:3 in Rückstand. Zu individuellen Fehlern von Noussair Mazraoui vor dem 0:1 durch Omar Marmoush und dem 0:3 (Hugo Larsson) nach Fehlpass von Joshua Kimmich gesellte sich ein zaghaftes Verteidigen von Junior Dina Ebimbe beim 0:2. Die kurze Hoffnung durch ein sehenswertes Anschluss-Tor durch Kimmich (44.) wurde nach Wiederanpfiff durch Ebimbes zweiten Treffer zum 1:4 zunichtegemacht (50.). Ansgar Knauff (60.) besorgte kurz darauf den Entstand.

Während Freund im „Doppelpass“ kritische Worte fand, konnten sich die Profis des FC Bayern nach der Abreibung zumindest etwas freuen. Beim öffentlichen Training am Sonntag auf dem Vereinsgelände an der Säbener Straße gab es aufmunternde Rufe von Fans für die Stars. Sport1-Experte Stefan Effenberg fand indes deutliche Worte zur Leistung der Münchner: „Führungsspieler müssen auch Verantwortung übernehmen.“ Das adressierte er an die Nationalspieler Kimmich und Leon Goretzka.

