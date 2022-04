DEL-Playoffs 2022: Auf wen trifft der EHC Red Bull München im Halbfinale? Gegner steht fest

Von: Marco Litzlbauer

Teilen

Der EHC Red Bull München steht im Halbfinale der DEL-Playoffs 2022. © Tobias Hase/dpa

München: Dass der EHC Red Bull München im Halbfinale der DEL-Playoffs 2022 steht, ist bereits fix. Der Gegner heißt entweder Mannheim oder Wolfsburg. Die aktuelle Entwicklung...

UPDATE 16:09 Uhr:

Alles oder nichts: Bremerhaven nimmt den Goalie raus - und kassiert das Empty-Net-Goal. 2:0 für Wolfsburg. Das ist die Entscheidung. Damit stehen wohl auch die Halbfinal-Begegnungen der DEL-Playoffs 2022 fest (siehe Erstmeldung).

UPDATE 16:01 Uhr:

Noch knapp vier Minuten in Wolfsburg... Noch immer steht es 1:0 für die Hausherren. Spielt München am Mittwoch also gegen die Grizzlys??

UPDATE 15:53 Uhr:

Noch immer schaut es nach Wolfsburg als Halbfinal-Gegner aus. Im letzten Drittel sind noch acht Minuten zu spielen und Wolfsburg führt gegen Bremerhaven mit 1:0. Sollte es dabei bleiben, wäre Wolfsburg der Gegner von München und die Eisbären Berlin träfen auf Mannheim.

ERSTMELDUNG:

Der EHC Red Bull München steht im Playoff-Halbfinale. Die Mannschaft von Don Jackson hat sich im vierten Viertelfinalspiel bei der Düsseldorfer EG mit 4:2 durchgesetzt und somit die Serie mit 3:1 für sich entschieden. Aktuell wird die Frage geklärt, gegen wen die Münchner im Halbfinale spielen.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

DEL-Playoffs 2022: EHC Red Bull München trifft im Halbfinale auf Wolfsburg oder Mannheim

Die Entscheidung fällt schon am Nachmittag des Ostermontag. Aktuell läuft das Spiel der Wolfsburger und Bremerhaven. Die Ausgangslage: Da auch Hauptrundenmeister Berlin bereits im Halbfinale steht, treffen die Hauptstädter auf den nominell schwächsten Gegner aus der Hauptrunde.

Heißt konkret für München: Gewinnen die Grizzlys Wolfsburg in Spiel 5 gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven, wird es Wolfsburg. Siegt Bremerhaven, treffen die Münchner auf die Adler Mannheim.

+++ Nur am Ostermontag: Hallo München verlost 3x2 Tickets fürs 1. Halbfinale der Red Bulls am Mittwoch + + +

Aktuell sieht es nach Wolfsburg aus. Zu Beginn des dritten Drittels führen diese mit 1:0.

DEL-Playoffs 2022: So sehen Sie das erste Halbfinale des EHC Red Bull München

Sicher ist: Spiel 1 steigt am Mittwoch um 19.30 Uhr in der Olympia-Eishalle. Tickets gibt es im Onlineshop des EHC Red Bull München. Außerdem wird das Spiel von Magenta Sports übertragen.

Das dritte Halbfinale findet dann am Sonntag, 24. April, erneut in München statt. Wer zuerst drei Siege erreicht hat, zieht in der Best-Of-Five-Serie ins Finale ein.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.