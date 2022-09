DemSense-Studie von LMU und Johanniter-Unfallhilfe: Suche nach Teilnehmenden läuft noch

Einzigartige Demenz-Studie: Was LMU und Johanniter in München planen

Von: Marie-Julie Hlawica

Erwarten neue Erkenntnisse über Demenz (v.li.): Soziologin Pia Heindl, Psychiater Professor Robert Perneczky und Elisabeth Feustel von der Johanniter-Fachstelle betreuen die LMU-Studie. © Marie-Julie Hlawica

Eine Vision für an Demenz erkrankte Menschen: Die DemSense-Studie von LMU und Johanniter-Unfallhilfe aktiviert spielerisch alle Sinne der Patienten.

München - Die bunte Magnetwand ist reich bestückt: mit Obst und Gemüse, Plastiktieren oder kleinen Vogelhäuschen, in denen sich Geruchssäckchen verstecken. Die extra angefertigte multisensorische Wandtafel ist das Kernstück für eine deutschlandweit einzigartige Demenz-Studie der LMU unter der Leitung von Professor Dr. Robert Perneczky, der sie in Zusammenarbeit mit der Münchner Johanniter-Unfallhilfe in Giesing ins Leben gerufen hat.

Einzigartige Demenz-Studie: Was LMU und Johanniter mit „DemSense“ in München planen

„Dabei begleiten wir rund 120 Demenzpatienten in kleinen Gruppen mit intensiver Sinnes-Stimulation zwei Jahre lang. Da es bis heute kein wirksames zugelassenes Medikament gegen die Krankheit gibt, ist unsere Untersuchung gerade für die Demenz-Prävention so wichtig“, sagt der Psychiater. Denn die Auswertung der Untersuchung sollen Ärzten und Angehörigen neue Perspektiven und zukunftsweisende Hilfe im Umgang mit der Demenzerkrankung geben.



Rund 1,8 Millionen Betroffene gab es 2021 in Deutschland. „Doch“, warnt Perneczky, „die Dunkelziffer ist hoch, nicht jeder Erkrankte ist auch diagnostiziert. Und bis 2050 erwarten wir weltweit 150 Millionen Demenz-Fälle.“ In Singapur wurde er auf die Behandlungsmethode durch die Aktivierung von Geruchs, Berührungs- Seh-, Hör und Geschmackssinn aufmerksam, die sich auf die Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT) stützt. „Dort sind solche Sinneswände in den Seniorenheimen üblich. Das Spiel mit den Elementen beeinflusst den Erregungszustand der Patienten, verbessert den Alltag und die Lebensqualität der Erkrankten und ihrer Familien nicht-medikamentös.“

DemSense-Studie von LMU und Johanniter-Unfallhilfe: Suche nach Teilnehmenden läuft noch

Von der Robert-Vogel-Stiftung finanziert, betreut die Soziologin und Demenzbegleiterin Pia Heindl die Patienten in den Räumen an der Perlacher Straße: „Einen Monat lang treffen wir uns dreimal pro Woche für je drei Stunden mit den Patienten. Rund eine Stunde davon wollen wir an der Sinneswand spielerisch arbeiten.“ Um die Familien kümmert sich Gerontologin Elisabeth Feustel der Johanniter-Fachstelle für Angehörige. Einen „Wohlfühlkoffer“ für zu Hause mit Spielelementen, ähnlich derer der Magnetwand, gibt es auch.

Noch werden Teilnehmer für die Studie gesucht. „Voraussetzung sind die Diagnostik von Hausarzt oder Neurologe sowie die verbale und körperliche Eignung. Weitere Untersuchungen leitet unsere Projektärztin Dr. Maja Tato“, sagt Professor Perneczky. Die Johanniter-Unfallhilfe wird einen Fahrdienst für die Teilnehmer einrichten. Perneczky erhofft sich von der einzigartigen Studie: „Visionen, wie wir in Zukunft mit Demenz umgehen.“

Lebensqualität verbessern Vergesslichkeit, Stimmungsschwankungen, Aggressionen – das sind nur einige der Symptome, die mit der Demenz-Diagnose in Verbindung gebracht werden. Um diese Verhaltensauffälligkeiten zu reduzieren und das Leben von Erkrankten wie Familienangehörigen dauerhaft zu verbessern, untersucht das LMU-Forschungsprojekt DemSense rund 120 Patienten bis 2024. Am 7. November startet die erste Studien-Kleingruppe mit maximal fünf Betroffenen in den Räumen der Johanniter-Unfallhilfe in Giesing.

