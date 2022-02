Demos in München: Tausende versammeln sich am Wochenende für Ukraine & gegen Putin auf Stachus & Co.

Von: Marco Litzlbauer

In München kamen am Wochenende Tausende Menschen zusammen, um für die Ukraine und gegen Putin zu demonstrieren. © dpa/Tobias Hase

München - Bei verschiedenen Demos und Versammlungen haben am Wochenende Münchner gegen Putin und für die Ukraine demonstriert. Die Bilanz der Polizei...

Bereits am Freitag, 25. Februar, kam es mittags am Europaplatz für mehrere Stunden zu einer ersten Versammlung mit Bezug zum Ukrainekonflikt. Hierbei versammelten sich nach Polizeiangaben mehrere hundert Teilnehmer. Aufgrund dessen musste die Prinzregentenstraße in westliche Richtung kurzfristig gesperrt werden.

Dabei kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Versammlung selbst verlief aber ohne Zwischenfälle.

Demos in München gegen Putin: Tausende demonstrieren am Wochenende auf Stachus & Co.

Am selben Tag versammelten sich abends am Stachus erneut etwa hundert Personen zur selben Thematik. Auch hier kam es zu keinen Vorfällen. Zudem hatte der ukrainische Generalkonsul am Freitag die Stadt München und den Freistaat um Hilfsgüter für die Ukraine gebeten.

Am Samstag, 26. Februar, kam es am Stachus gegen 11 Uhr zu einer weiteren Versammlung zu dem genannten Thema. Hier belief sich die Teilnehmerzahl in der Spitze auf etwa 5000 Personen.

Zur Durchführung der Versammlung musste für circa zwei Stunden eine Fahrbahn der Sonnenstraße für den Verkehr gesperrt werden. Aufgrund der Verkehrssperren kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

Unterdessen bereiten sich Stadt und Landkreis München für die Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen vor.

Demos in München gegen Putin: auch im Bereich der Feldherrnhalle kommenden Tausende zusammen

Ebenfalls am Samstag gegen 17:30 Uhr fanden sich circa 4000 Personen im Bereich der Feldherrenhalle zusammen. Kurz nach 18 Uhr gingen diese in Richtung Europaplatz, wo gegen 19:00 Uhr die Abschlusskundgebung stattfand.

Nach Beendigung dieser Versammlung kamen noch im Bereich des Friedensengels circa einhundert Personen für eine Stunde zusammen.

Die Versammlungen verliefen während des gesamten Verlaufes störungsfrei. Sämtliche Teilnehmer hielten sich laut Münchner Polizei an die Hygieneregeln und waren sehr kooperativ.

Unabhängig von den Demos musste die Polizei in der Nacht auf Sonntag zum russischen Generalkonsulat ausrücken, nachdem es mit Flaschen beworfen worden war.

Demos in München gegen Putin: auch am Sonntag wird demonstriert

Auf dem Max-Joseph-Platz hatten sich von 14 bis 15 Uhr 300 Personen zu einer Mahnwache unter dem Motto „Krieg in der Ukraine: Mahnwache zu mehr Zusammenhalt und Solidarität“ angekündigt. Nach Polizeiangaben waren es letztendlich gut 2000 Menschen, die sich friedlich versammelt hatten.

Auf dem Marienplatz wollen Kulturschaffende noch bis 18 Uhr ein Zeichen für Demokratie und Frieden setzen.

Und auf dem Odeonsplatz wird gestrickt: Unter dem Motto „Stricken für die Ukraine“ ist bis 18 Uhr ein Sit-in angekündigt. Hintergrund: Aus Solidarität mit der Ukraine solle man sich von den russischen Energielieferungen unabhängig machen.

Quelle: www.hallo-muenchen.de