Demo zur Verkehrswende in München - Pläne zur Tram-Nordtangente gehen nicht weit genug

Mehrere Vereine und Verbände demonstrierten, weil ihnen die Pläne zur Tram-Nordtangente nicht weit genug gehen. © ADFC/Peter Martl

In München demonstrierten mehrere Vereine und Verbände zur geplanten Tram-Nordtangente. Gegenstand der Kundgebung war vor allem die Verkehrsführung in der Leopoldstraße.

Die Verbände um den ADFC, Fahrgastverband PRO BAHN und den Verein Green City e.V. haben am Montag, 30.Mai zur geplanten Tram-Nordtangente demonstriert. Die Pläne zum Verkehrsprojekt gehen den beteiligten Parteien nicht weit genug.

Die Demonstranten wollen demnach, dass die Verkehrswende, die mit der Tram-Nordtangente anvisiert wird, auch in der Leopoldstraße durchgeführt wird. Die bisherigen Planungen würden die Ziele zum Klimaschutz und zur Verkehrswende nur wenig berücksichtigen, finden die demonstrierenden Vereine und Verbände.

Demonstration zur Tram-Nordtangente in München: Leopoldstraße muss in Pläne einbezogen werden

Konkret kritisieren die Vertreter, dass die geplante Tram in der Leopoldstraße keine eigenständigen Gleise bekommen soll. Das würde dazu führen, dass die Straßenbahnen im Stau stehen würden, wie die Autos. Außerdem steht die geplante Verbesserung der Radwege an der Kreuzung Leopold-/Franz-Joseph-Straße im Fokus. Die Vereine und Verbände finden, dass diese in den Plänen zu schmal seien und gefährlich in der Mitte verlaufen würden.

Die Stadt würde diese Pläne mit der Verbesserung des Autoverkehrs begründen, dies würde jedoch gegen die Verkehrsplanungen der Stadt in Bezug auf Radentscheid, Klimaschutz, Vision Zero und der neuen Mobilitätsstrategie bis 2035 verstoßen, merken die Vereine in einem gemeinsamen Statement an.

Der Mobilitätsausschuss der Stadt wird am 1.Juni darüber entscheiden.

