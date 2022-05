Greenpeace & Fridays For Future: zwei Umwelt-Demos am Samstag in München

Sowohl Fridays for Future als auch Greenpeace organisieren am Samstag Demonstrationen für den Umweltschutz in München. © Sven Hoppe/dpa

Gemeinsam mit Greenpeace, Fridays for Future und dem Umweltinstitut können sich Münchner am Samstag auf zwei Demonstrationen für den Umweltschutz einsetzen.

München - Greenpeace veranstalten eine Demonstration am Harras, Fridays for Future in Zusammenarbeit mit dem Umweltinstitut demonstrieren am Gärtnerplatz. Am Samstag können sich die Münchner wieder für mehr Umweltschutz und gegen die Klimakrise engagieren.

Umwelt-Demonstrationen in München: Greenpeace protestiert gegen Biokraftstoffe in Deutschland

Im Rahmen eines bundesweiten Aktionstags finden am Samstag in 30 Städten Demonstrationen statt, die sich für das Ende der Biokraftstoffe in Deutschland einsetzt. Greenpeace klärt die Münchner bei der Demo am Harras über die Folgen der Beimischung der Biokraftstoffe zu Benzin und Diesel auf. Aufgestellte Mehlsäcke sollen zeigen, welche Mengen an Getreide zu Biosprit verarbeitet werden, um den Verbrauch in München zu decken.

Trotz des Krieges in der Ukraine, der dazu führe, dass in diesem Jahr ein wichtiger Teil der Getreideernte fehlen wird, werden in Deutschland weiterhin wertvolle Lebensmittel wie Getreide und Ölsaaten zu Biokraftstoffen verarbeitet, so Greenpeace. Mit der Petition an den Bundestag will die Organisation einen schnellen Ausstieg aus der Beimischung von Biosprit zu fossilen Kraftstoffen erreichen. Die Demonstration findet von 10 bis 14 Uhr Am Harras statt.

Umwelt-Demonstrationen in München: Fridays for Future setzt sich gegen das Greenwashing der EU Atom und Gas ein

Ebenfalls am Samstag protestieren Fridays for Future in Zusammenarbeit mit dem Umweltinstitut ab 13 Uhr am Gärtnerplatz gegen die Pläne der EU-Kommission, Investitionen in neue Atom- und Gaskraftwerke als „nachhaltig“ einzustufen. Statt Atomstrom und Gas als grün zu bezeichnen sollen erneuerbare Energien stärker ausgebaut werden, da Erdgas genauso viele Emissionen verursacht wie Kohle und Öl, so Fridays for Future.

