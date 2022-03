München protestiert gegen Ukraine-Krieg: Menschenkette und weitere Demos ‒ Konsequenzen für Putin gefordert

Von: Jonas Hönle

Teilen

Teilnehmer einer Demo in München zum Ukraine-Konflikt bilden eine Menschenkette. Die Kundgebung in Form einer Menschenkette erstreckte sich vom Russischen zum Ukrainischen Konsulat. © Daniel Karmann/dpa

Bei einer Menschenkette und weiteren Demos in München wurde gegen den Krieg Russlands in der Ukraine protestiert und auch Konsequenzen für Putin gefordert.

In München haben am Samstag tausende Menschen gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert und Russland aufgefordert, den Angriff zu beenden. Bei einer Menschenkette vom ukrainischen zum russischen Konsulat haben etwa 2000 Menschen ein Kriegsende gefordert.

Rund 2000 Menschen haben in München mit einer Menschenkette gegen den Ukraine-Krieg demonstriert. © Daniel Karmann/dpa

Einige Teilnehmer forderten, der russische Präsident Wladimir Putin müsse sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verantworten.

Bei einem Demo vom Karl-Stützel-Platz (über die Maxvorstadt) zum Odeonsplatz nahmen zeitweise bis zu 100 Personen teil. Laut Polizei München verliefen beide Versammlungen störungsfrei.

«Den Haag is calling» steht auf dem Plakat einer Teilnehmerin einer Demonstration zum Ukraine-Konflikt. © Daniel Karmann/dpa

Die Stadt München hat ein Spendenkonto für die Ukraine eingerichtet. Auch andere Einrichtungen sammeln Geld- und Sachspenden und suchen Unterkünfte für Geflüchtete.

Demos und Menschenkette in München gegen Ukraine-Krieg - Konsequenzen für Putin gefordert

Auch auf dem Königsplatz demonstrierten bis 130 Menschen gegen den Ukraine-Krieg. Wie die Polizei berichtet, fanden sich rund 50 opponierende Personen an der Brienner Straße ein, von den einige versuchten gewaltsam eine bestehende Polizei-Absperrung mit Sperrgittern zu überwinden. Diese Aktion wurde durch den Einsatz von Schlagstöcken und Pfefferspray unterbunden. Zudem zeigte ein Redner während der Demo augenscheinlich eine verfassungswidrige Geste und wurde daraufhin angezeigt. Zu weiteren Störungen kam es nicht.

Lesen Sie auch Schlager-Star und deutscher Fußball-Trainer schweben im Liebes-Glück - „Wir sind sehr happy“ Was viele TV-Zuschauer nicht wissen: Ein Schlager-Star, der regelmäßig in den wichtigen Shows auftritt, ist mit einem Fußball-Trainer zusammen. Jetzt spricht die Sängerin über ihr Glück. Schlager-Star und deutscher Fußball-Trainer schweben im Liebes-Glück - „Wir sind sehr happy“ Fake-Verdacht bei Bares für Rares: Lucki bekommt bei 34.000-Euro-Ring große Zweifel Bei „Bares für Rares“ liegen die Schätzung der Experten und der Wunschpreis der Händler oft weit auseinander. Als bei einem Diamantring die Expertise im fünfstelligen Bereich angesetzt wird, beschleichen Ludwig Hofmaier Zweifel. Er glaubt an eine Fälschung. Fake-Verdacht bei Bares für Rares: Lucki bekommt bei 34.000-Euro-Ring große Zweifel

In Bayern hatte es in den vergangenen Tagen vielerorts Demos gegen den russischen Angriff auf die Ukraine vor etwa eineinhalb Wochen gegeben. Allein am Mittwochabend waren dafür gut 45 000 Menschen in München zusammengekommen.

Am Donnerstag protestierte Fridays for Future gegen den Krieg in der Ukraine. In München wurden auch weitere Demos gegen die Invasion durch Russland angemeldet.

Quelle: www.hallo-muenchen.de