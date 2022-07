Ergebnis der Begehung: Denkmalgeschützte Villa an der Schubertstraße ist in Schuss

Von: Daniela Borsutzky

Die vom BA geforderte Begehung der denkmalgeschützten Villa an der Schubertstraße hat nun stattgefunden. © Daniela Borsutzky

Die von BA geforderte Begehung der denkmalgeschützten Villa an der Schubertstraße brachte ein überraschendes Ergebnis – Trotzdem gibt es noch offene Fragen.

Ludwigsvorstadt - Das Palais an der Schubertstraße 8 befindet sich seit Jahren in einem baufälligen Zustand, der örtliche Bezirksausschuss prangerte den Verfall mehrfach an. Die Vorwürfe: Der aktuelle Bauherr, der ungarische Finanzunternehmer Roland Pecsenye, lasse das Gebäude absichtlich verfallen, um so einen Neubau zu erzwingen – und die Stadt sehe untätig dabei zu. Eine vom BA geforderte Begehung der Villa, um deren Zustand und ihre Denkmalwürdigkeit zu überprüfen, fand jetzt statt – mit überraschendem Ergebnis.

Überraschendes Ergebnis der Begehung: Denkmal an der Schubertstraße nicht in Gefahr

„Von außen hat das Gebäude einen sehr verlotterten Eindruck gemacht, die Anwohner haben sich Sorgen gemacht“, sagt Martin Ruckert (CSU), Vorsitzender des Unterausschusses Planen und Bauen im BA 2. Er hat bei dem Ortstermin zusammen mit Vertretern der Unteren Denkmalschutzbehörde und Bauleiter Ulrich Michel, der über eine Projektgesellschaft beteiligt ist, teilgenommen. „Die Bauleitung führte die Anwesenden durch das gesamte Gebäude vom Keller bis in den Dachspitz. Alle Räume konnten ausgiebig besichtigt werden“, bestätigt Ruckert.

Das Fazit: Eine weitere Gefährdung des denkmalgeschützten Bestandes sei momentan nicht zu befürchten. Der Bauherr komme seinen Verpflichtungen zum Erhalt des Gebäudes nach.

„Ich habe Schlimmeres erwartet“, gibt Ruckert zu. Innen sei das inzwischen eingerüstete und mit einem Netz umspannte Gebäude vollständig trocken. Die Fenster seien auf der Innenseite abgedichtet, der Boden des Dachgeschosses betoniert. Die Kommunikation zwischen Bauherr, Verwaltung und BA würde immerhin „zufriedenstellend“ funktionieren. Doch: „Leider fehlt noch immer eine belastbare Aussage zum Terminplan für die Fertigstellung und dem Wiederbezug“, bedauert Martin Ruckert.

Bis voraussichtlich Ende September soll zumindest das Dach fertig sein. In dem neuen Dachstuhl sind noch Fenster vorgesehen. Außerdem soll die Folie, die gegen eindringendes Wasser schützt, durch eine neue ersetzt und mit Ziegeln eingedeckt werden. Dann steht laut Ruckert erneut ein Termin mit der Denkmalschutzbehörde an. Wie es anschließend weitergeht, sei unklar. „Wir können nur hoffen, dass es vorangeht. Der Bauherr lässt sich nicht wirklich in die Karten sehen“, sagt Ruckert.

